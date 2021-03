L’Ontario élargit l’aide financière aux microcertifications

Le gouvernement de l’Ontario élargit le Régime d’aide financière aux étudiantes et étudiants de l’Ontario (RAFEO) pour y inclure près de 600 programmes de microcertification. Par cette initiative, la province s’assure que les prêts, bourses et subventions seront accessibles par un plus grand nombre d’apprenants cherchant à compléter leurs compétences et à se recycler rapidement pour occuper des emplois en demande, aujourd’hui et à l’avenir.

« L’Ontario est la première province canadienne à aider financièrement les personnes inscrites à des programmes de microcertification, explique Ross Romano, ministre des Collèges et Universités. Les microcertifications procurent une option à court terme pour les apprenants qui, sans cela, n’auraient pas le temps ou la flexibilité nécessaire pour suivre un programme collégial ou universitaire sur plusieurs années. En contribuant au paiement des frais liés à ces programmes, notre gouvernement continue de soutenir les étudiantes et étudiants qui ont le plus besoin d’aide et leur donne accès aux programmes qui leur sont nécessaires pour compléter leurs compétences, se recycler et intégrer le marché du travail. »

Les microcertifications sont des programmes de formation rapide qui aident les gens à se recycler et à compléter leurs compétences pour décrocher un nouvel emploi. Proposés par les collèges, les universités et les établissements autochtones, les programmes de microcertification sont de courte durée, offerts en ligne et souvent conçus en fonction des besoins précis d’employeurs et d’emplois. Ils peuvent être suivis séparément ou de manière regroupée, parallèlement aux grades, aux diplômes et aux certificats.

« La pandémie a été dévastatrice pour notre économie. Un grand nombre de personnes ont perdu leur emploi et cherchent à réintégrer le marché du travail ou à renforcer leurs compétences et leur degré de spécialisation pour s’épanouir dans leur emploi ou leur domaine actuel, indique le ministre Romano. En soutenant ces programmes de microcertification, notre gouvernement transforme le secteur ontarien de l’éducation postsecondaire et ouvre de nouvelles voies pour les personnes cherchant à acquérir rapidement un nouvel ensemble de compétences. »

Les programmes de microcertification approuvés pour le RAFEO portent notamment sur l’intelligence artificielle, la biométrie ainsi que l’assurance de la qualité et les essais de logiciels. Des cours sont également offerts dans des domaines comme les soins de santé, p. ex. dans des spécialités comme la pédiatrie et l’automatisation du traitement numérique.

Une population en santé est essentielle pour une économie en santé. Le 24 mars 2021, le gouvernement publiera le budget 2021 de l’Ontario. Celui-ci mettra l’accent sur la protection de la santé de la population, avec un plan pour vaincre la COVID-19, tout en soutenant la population et les emplois.