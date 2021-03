Les circonscriptions sanitaires de Toronto, de Peel et de North Bay-Parry Sound réintègrent le Cadre d’intervention renforcé pour la COVID-19

Le gouvernement de l’Ontario, en consultation avec le médecin hygiéniste en chef, réintègre la Circonscription sanitaire de la région de Toronto, la Circonscription sanitaire de la région de Peel et la Circonscription sanitaire du district de North Bay-Parry Sound dans le Cadre d’intervention révisé et renforcé pour la COVID-19 : Garder l’Ontario ouvert (le « Cadre d’intervention »), et met un terme au décret ordonnant de rester à domicile . De plus, sept autres circonscriptions sanitaires passent à de nouveaux paliers du Cadre d’intervention. Toutes les décisions ont été prises en consultation avec les médecins hygiénistes locaux et se fondent sur les tendances les plus récentes des indicateurs de la santé publique et sur le contexte et les conditions qui prévalent à l’échelle locale.

« Notre gouvernement adopte une approche prudente pour le retour dans le Cadre d’intervention et en raison des progrès que nous avons accomplis, toutes les régions de la province rouvriront bientôt, a déclaré Christine Elliott, vice-première ministre et ministre de la Santé. Malgré ce pas positif vers l’avant, un retour dans le Cadre d’intervention n’est pas synonyme de retour à la normale. Alors que nous continuons à vacciner un plus grand nombre d’Ontariennes et d’Ontariens, il demeure primordial pour tout un chacun de continuer à respecter les mesures de santé publique et de rester à domicile autant que possible afin de se protéger soi-même, ses proches et sa collectivité. »

En fonction d’une amélioration générale des tendances des indicateurs clés, la Circonscription sanitaire du district de North Bay-Parry Sound réintègrera le palier « rouge — contrôler » du Cadre d’intervention. La Circonscription sanitaire de la région de Toronto et la Circonscription sanitaire de la région de Peel font aussi des progrès, mais comme leurs taux de cas restent encore élevés, elles réintègreront le Cadre d’intervention au palier « gris — confinement ».

Par ailleurs, en fonction des données les plus récentes, les sept circonscriptions sanitaires suivantes passeront aussi aux paliers suivants du Cadre d’intervention :

Rouge — contrôler

Circonscription sanitaire de Peterborough

Circonscription sanitaire de Sudbury et districts

Circonscription sanitaire du district de Simcoe Muskoka

Orange — restreindre

Circonscription sanitaire d’Haldimand-Norfolk

Circonscription sanitaire du Timiskaming

Jaune — protéger

Circonscription sanitaire du district d’Haliburton, Kawartha et Pine Ridge

Circonscription sanitaire du comté et du district de Renfrew

Tous ces changements entreront en vigueur le lundi 8 mars 2021 à 0 h 1. Rendez-vous à ontario.ca/interventioncovid pour obtenir la liste complète du classement des circonscriptions sanitaires de la province.

Selon les données de modélisation les plus récentes, les efforts de la population pour respecter les mesures et les conseils de la santé publique fonctionnent pour réduire le nombre de nouveaux cas, les décès et les hospitalisations partout dans la province. Cependant, alors que les variants préoccupants de la COVID-19 continuent à se propager, les gestes posés par chacun de nous au cours des prochaines semaines seront critiques pour maintenir les progrès qu’ont réalisés à ce jour les collectivités de toute la province.

« Même si toutes les régions ont réintégré le Cadre d’intervention, chacun de nous doit rester vigilant pour aider à prévenir d’éventuelles hausses de la transmission, a dit le Dr David Williams, médecin hygiéniste en chef. La meilleure défense contre le virus et tous ses variants préoccupants est toujours de rester à domicile, d’éviter les rassemblements sociaux, de vous déplacer à l’extérieur de votre collectivité uniquement pour des raisons essentielles et de limiter les contacts étroits avec les membres de votre ménage et les personnes avec qui vous vivez. »

Le médecin hygiéniste en chef continuera de consulter les experts de la santé publique et les autres experts, d’examiner les données et de conseiller le gouvernement sur les mesures appropriées et efficaces qui sont nécessaires pour protéger la santé de la population ontarienne.