From the Park “la cavalerie arrive”

Quand je n’étais qu’un enfant, je me souviens que lors d’occasions spéciales, j’étais allé avec ma mère dans une boulangerie locale. C’était le rêve d’un enfant devenu réalité. Biscuits, chocolats, déserts avec des pépites. Gardez à l’esprit que c’était une sorte de « retour dans le temps » où tout, mais tout a été fait sur place à partir de zéro. Pas de mélanges et pas de produits cuits au four / surgelés. Je suis sûr que les commis ont dû essuyer mes empreintes de nez et de front de la vitrine chaque fois que j’entrais avec maman.

Absolument tout était si délicieux… enfin presque tout ce que je dois admettre.

Il y avait ce désert particulier qu’ils avaient tout le temps. Je ne sais pas comment ça s’appelait, mais ça avait l’air absolument décadent. C’étaient ces sortes de tourbillons en forme de cône rose, bleu, jaune ou vert faits de blancs d’œufs et de sucre. Ils avaient eu des paillettes ou des étincelles sur le dessus. Ils ressemblaient à d’énormes tourbillons de glaçage sur une assiette. Chaque fois que j’entrais, je ne pouvais pas les quitter des yeux et j’embêterais maman sans pitié comme seul un enfant peut.

Le plus drôle, c’est que lorsque je me suis assis et que je les ai mordus, ils étaient juste durs ou croustillants à l’extérieur et creux à l’intérieur. Ils étaient presque insipides. Et chaque fois que je pensais qu’on m’offrait vraiment quelque chose de spécial, mes attentes étaient anéanties et les espoirs anéantis. Il n’est donc pas surprenant que je ne me souvienne pas du nom du désert.

Ici en Ontario, à moins que vous ne soyez Rip Van Winkle, personne ne peut ignorer la terrible situation qui a été mise au jour au sujet de la négligence et du manque de soins de qualité que vivent les Ontariens vulnérables qui vivent dans des établissements de soins de longue durée (SLD). Nous sommes tous horrifiés d’apprendre que de plus en plus de noms d’êtres chers vulnérables s’ajoutent à une liste croissante de milliers de morts dans les centres. Non seulement les gens meurent dans les établissements de soins de longue durée parce qu’ils sont infectés par le virus, mais beaucoup sont malades ou meurent en raison du manque de soins et d’attention dont ils ont besoin quotidiennement. Ils restent assis pendant des heures et nous demandent des choses aussi simples que de l’aide pour aller aux toilettes, un nettoyage hygiénique après avoir été assis dans leurs propres excréments et leur urine pendant une journée entière, de l’aide pour manger ou même simplement prendre un verre d’eau.

Le problème se résume au fait que les établissements de soins de longue durée ne sont pas obligés de respecter des normes raisonnables de soins et de ratios personnel par résident. L’Ontario n’a pas suffisamment de préposés aux bénéficiaires formés. Il n’a pas fallu longtemps après le début de la pandémie pour que ce problème se manifeste. Lorsque les Ontariennes et Ontariens ont appris la pénurie de préposés dans nos foyers de SLD, ils ont été choqués et consternés. L’appel a été très clair et clair que le gouvernement provincial devait faire quelque chose pour régler le problème – tout de suite.

D’autres provinces avaient le même problème, mais ont pris des mesures immédiates pour y remédier. À l’été 2020, avant que la deuxième vague de COVID-19 ne frappe, la Colombie-Britannique a pris des mesures immédiates en formant et en embauchant 7000 employés pour les soins de longue durée. Le Québec a embauché et formé 10 000 employés pour les soins de longue durée. Mais le gouvernement de Doug Ford…. a embauché et formé pratiquement aucun. Nous sommes maintenant dans un an de cette pandémie et rien ne s’est amélioré. Aujourd’hui, nous savons que près de 3900 personnes ont perdu la vie à cause de la COVID-19 dans des foyers de soins de longue durée, et la plupart sont décédées seules et dans la douleur.

Doug Ford a entendu l’appel des personnes âgées et de leurs familles, des fournisseurs de soins de santé et même de la direction et du personnel des établissements de SLD. Ford a promis de prendre des mesures immédiates et de former un « anneau de fer » impénétrable autour de nos plus vulnérables. Mais quel est le plan de Ford? Le 22 février 2021, le gouvernement Ford a annoncé qu’il investissait 4 millions de dollars pour aider à former 373 nouveaux préposés aux bénéficiaires. Son plan est d’attendre jusqu’en 2025 pour que davantage de personnes soient formées et embauchées pour travailler dans les établissements de SLD. Beau retard… Je ne pense pas que je voudrais que mes proches soient assis dans une résidence dans l’attente d’une aide supplémentaire promise dans trois ou quatre ans. Ils méritent notre protection maintenant, pas la promesse de s’améliorer dans des années.

Quand j’ai lu les détails de l’annonce par le gouvernement que « la cavalerie arrive » et que l’aide est en route, tout ce que j’ai pu imaginer, c’était ces beaux déserts fantaisistes qui étaient décevants et creux. Cela semble être une promesse creuse et sans substance.

La crise des soins de longue durée s’est creusée au fil des années avec plus de privatisations conservatrices et libérales, de sous-financement et de coupes. Nous pouvons résoudre ce problème, mais nous avons besoin que Ford cesse de faire passer l’argent avant la vie des personnes âgées.

Nous proposons un projet de loi qui exigerait que chaque foyer de soins de longue durée dispose d’un personnel suffisant pour offrir à chaque résident quatre heures par jour de soins et d’attention. Le gouvernement Ford a voté contre ce projet de loi encore et encore, le bloquant à nouveau il y a quelques jours.

Le NPD a également sollicité l’appui de tous les partis pour donner aux préposés aux bénéficiaires une augmentation immédiate et permanente de 4 $ l’heure, non seulement pour reconnaître qu’ils sont surchargés de travail et sous-payés, mais aussi pour aider à recruter et à retenir le personnel. Le gouvernement Ford a également bloqué cela.

Les néo-démocrates ont publié notre plateforme pour les soins de longue durée et les soins à domicile, qui investit dans l’embauche de travailleurs et ajoute 50 000 lits supplémentaires. Ces lits seraient installés dans des environnements plus petits et plus familiers. Notre plan met l’ensemble du système entre les mains du public et des organismes sans but lucratif afin que les sociétés à but lucratif ne puissent plus faire des économies pour empocher plus de profits.

Le NPD a un véritable plan qui est prêt à être mis en œuvre maintenant et qui ferait une réelle différence dans la vie des gens tout de suite . Notre plan n’est pas une offre fantaisiste insipide, creuse et sans substance.

Comme toujours, n’hésitez pas à contacter mon bureau au sujet de cette chronique ou de toute autre question provinciale.