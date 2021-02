Thunder Bay et Simcoe-Muskoka entrent dans Gray-Lockdown le 1er mars

Le gouvernement de l’Ontario, en consultation avec le médecin hygiéniste en chef, place neuf circonscriptions sanitaires dans de nouveaux paliers conformément au Cadre d’intervention pour garder l’Ontario en sécurité et ouvert (le « Cadre d’intervention »). Cela comprend l’activation du « frein d’urgence » dans la Circonscription sanitaire du district de Thunder Bay et la Circonscription sanitaire du district de Simcoe Muskoka afin de placer ces régions dans le palier « gris—confinement » pour freiner immédiatement la transmission et contenir la propagation communautaire. Les décisions ont été prises en consultation avec les médecins hygiénistes locaux et se fondent sur les tendances des indicateurs de la santé publique et sur le contexte et les conditions qui prévalent à l’échelle locale.

« Même si nous continuons de voir une baisse du nombre de cas et des autres indicateurs de la santé publique dans plusieurs régions de la province, la récente modélisation nous démontre que nous devons faire preuve de souplesse pour mettre en place des mesures additionnelles pour protéger la population ontarienne et freiner la propagation de la COVID-19, a déclaré Christine Elliott, vice-première ministre et ministre de la Santé. Alors que les variants de la COVID-19 continuent de se propager dans nos collectivités, il est d’une importance capitale que tout un chacun continue de respecter strictement toutes les mesures de santé publique et de sécurité au travail pour aider à contenir le virus et à conserver les progrès que nous avons réalisés à ce jour. »

En fonction des données les plus récentes, les circonscriptions sanitaires suivantes passeront du palier du cadre d’intervention où elles se trouvent actuellement aux paliers suivants à compter du lundi 1er mars 2021 à 0 h 1 :

Gris—confinement

Circonscription sanitaire du district de Simcoe Muskoka

Circonscription sanitaire du district de Thunder Bay

Rouge—contrôler

Circonscription sanitaire de la région du Niagara

Orange—restreindre

Circonscription sanitaire de Chatham-Kent

Circonscription sanitaire de Middlesex-London

Circonscription sanitaire du Sud-Ouest

Jaune—protéger

Circonscription sanitaire d’Haldimand-Norfolk

Circonscription sanitaire de Huron-Perth

Vert—prévenir

Circonscription sanitaire de Grey Bruce

En fonction de l’évaluation la plus récente des données le « frein d’urgence » afin de placer la Circonscription sanitaire du district de Thunder Bay et la Circonscription sanitaire du district de Simcoe Muskoka dans le palier « gris—confinement » a été utilisé pour aider à freiner la propagation du virus et à protéger la santé publique et la capacité du système de santé dans ces régions. Cela est dû à la détérioration rapide des indicateurs clés de la santé publique et à la forte présence de variants dans la Circonscription sanitaire de Simcoe Muskoka qui continue d’augmenter — la plus élevée dans la province. En date du 23 février 2021, il y avait un total de 170 cas confirmés d’un variant préoccupant dans cette région.

En ce qui concerne la Circonscription sanitaire de Peel, la Circonscription sanitaire de Toronto et la Circonscription sanitaire du district de North Bay-Parry Sound, les mesures de fermeture et le décret ordonnant de rester à domicile continueront à s’appliquer au moins jusqu’au lundi 8 mars 2021, avec des décisions définitives qui seront prises en fonction des indicateurs clés de santé publique et d’une consultation menée auprès des médecins hygiénistes locaux. Toutes les autres circonscriptions sanitaires resteront au palier où elles se trouvent actuellement. Rendez-vous à ontario.ca/interventioncovid pour obtenir la liste complète du classement des circonscriptions sanitaires de la province.

Selon les données de modélisation les plus récentes, les efforts de la population pour respecter les mesures et les conseils de la santé publique fonctionnent pour réduire le nombre de nouveaux cas, les décès et les hospitalisations partout dans la province. Cependant, avec les variants préoccupants qui continuent à se propager, le nombre de patients devant être hospitalisés et ayant besoin de soins intensifs peut encore repartir à la hausse si l’assouplissement des mesures de santé publique ne se fait pas prudemment et graduellement. Les gestes posés par chacun de nous au cours des prochaines semaines seront critiques pour maintenir les progrès qu’ont réalisés à ce jour les collectivités de toute la province.

« L’imposition rapide de mesures plus sévères pour interrompre la transmission de la COVID-19 est un élément clé du plan du gouvernement pour réintégrer les circonscriptions sanitaires de façon sécuritaire et graduelle dans le Cadre d’intervention, a expliqué le Dr David Williams, médecin hygiéniste en chef. En raison des données ainsi que du contexte et des conditions à l’échelle locale dans les districts de Simcoe Muskoka et de Thunder Bay, il était nécessaire de resserrer les mesures de santé publique dans ces régions afin d’assurer leur santé et leur sécurité et de freiner la propagation du virus. »

Le médecin hygiéniste en chef continuera de consulter les experts de la santé publique et les autres experts, d’examiner les données et de conseiller le gouvernement sur les mesures appropriées et efficaces qui sont nécessaires pour protéger la santé de la population ontarienne.