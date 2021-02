Les vacances de mars sont retardées

Aujourd’hui, Stephen Lecce, le ministre de l’Éducation, a fait la déclaration suivante au sujet du congé de mars :

« En vue de soutenir nos efforts collectifs pour veiller à la sécurité continue des écoles, nous reportons le congé de mars à la semaine du 12 au 16 avril 2021. Cette décision repose sur les meilleurs conseils du médecin hygiéniste en chef de l’Ontario et des responsables de la santé publique ainsi que sur nos consultations avec de nombreux médecins hygiénistes locaux.

Un grand nombre d’élèves poursuivent leur apprentissage à distance depuis le début de 2021. Il est extrêmement important que nous suivions les conseils en matière de santé publique pour protéger les écoles et éviter la répétition de l’éclosion de cas liés aux jeunes, que nous avions observée durant le congé d’hiver lorsque les élèves et le personnel n’étaient pas à l’école pendant une longue période de temps. Nous prenons cette précaution en nous fondant sur l’avis d’experts en santé, notamment la Ontario COVID-19 Science Advisory Table et le médecin hygiéniste en chef, en vue de protéger la population contre les nouveaux variants de la COVID-19, qui restent préoccupants.

Nous sommes conscients du fait que les élèves et le personnel du secteur de l’éducation travaillent dur, et je tiens à le dire clairement : le congé de mars est reporté, il n’est pas annulé. Pour que les écoles restent ouvertes, nous devons veiller à ce qu’il n’y ait aucun cas de COVID-19. Les mesures que nous annonçons aujourd’hui visent à limiter les possibilités de rassemblement, tout en confirmant les preuves qui montrent que les écoles sont des milieux sécuritaires pour les élèves. En continuant de suivre les conseils en matière de santé publique, en introduisant des mesures de sécurité supplémentaires et en élargissant les tests, nous soutenons nos efforts collectifs visant à empêcher que la COVID-19 ne se propage dans nos écoles.

Par ailleurs, en ce qui concerne les voyages, la position de notre gouvernement demeure inchangée : les Ontariennes et Ontariens doivent s’abstenir de voyager, surtout compte tenu du risque direct que pose à notre pays l’augmentation des nouveaux variants. Restez chez vous autant que possible et continuez de suivre les directives des autorités de santé publique afin que nos écoles puissent rester ouvertes et que nous puissions protéger les aînés, les travailleurs de première ligne du secteur de la santé et toutes les familles.

Ces décisions, qui reposent sur l’avis d’experts médicaux, ne sont pas faciles à prendre mais sont nécessaires pour veiller à la sécurité des familles de l’Ontario. »