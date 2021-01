Une nouvelle année – Nos dirigeants peuvent faire mieux

Pendant les vacances de Noël, comme la plupart des gens, mon esprit était plein de souvenirs du passé, de l’année dernière et du « bon vieux temps ». J’avoue que j’ai été soulagé d’avoir une chance de m’asseoir et de me vider l’esprit à un certain degré de toutes les épreuves et tribulations que nous traversons tous ces derniers temps. J’ai repensé aux années quand mes fils étaient petits, quand j’étais jeune et même à ma propre enfance. Je sais que je me suis même dit à haute voix à plusieurs reprises: «ah le bon vieux temps».

Ensuite, j’ai regardé des enfants jouer avec leur père et je me suis rendu compte que, bien sûr, ce seront « les bons vieux jours » pour ces enfants – et à juste titre. Le monde dans lequel mes parents m’ont élevé il y a des décennies était loin d’être parfait. C’est une question de temps et de perspective.

Il m’est soudainement venu à l’esprit de sortir ma tête des nuages ​​et des vœux pieux, et de jeter un œil à la réalité des bonnes choses dans notre vie en ce moment. La première chose qui me vient à l’esprit est la chance que nous avons de vivre à cette époque et de considérer à quel point nous avons la chance d’avoir assisté à des sauts incroyables dans la technologie, la science et la médecine. Nous venons d’assister au développement d’un vaccin contre le virus de la COVID-19 en moins d’un an. C’est absolument incroyable. Cela frappe vraiment l’imaginaire si l’on considère que le développement du vaccin pour lutter contre la polio a commencé dans les années 1930 et n’a été découvert qu’en 1953 par Jonas Salk.

Alors qu’il y a beaucoup à dire sur le « bon vieux temps », selon les mots de la chanson Anticipation de la chanteuse pop Carly Simon, « Ce sont les bons vieux jours. » Alors, quand les choses semblent si sombres en ces temps modernes, rappelons-nous également de temps en temps à quel point nous avons de la chance de vivre à notre époque.

Les lecteurs se souviendront peut-être dans une récente chronique d’avant Noël que j’ai soulevé une réelle inquiétude quant au fait que Doug Ford ait décidé de demander une pause pour les députés plus tôt que prévu. Il est plus qu’évident que c’était un moyen pour le gouvernement conservateur de faire une retraite hâtive et d’éviter de faire face à des questions difficiles et à des demandes quotidiennes de responsabilisation en matière de prise de décision à l’Assemblée législative de l’Ontario.

L’Ontario est au milieu d’une pandémie qui est débilitante pour tous les citoyens ainsi que pour les petites entreprises, il n’y a donc aucune justification possible pour dire que tout est rattrapé et que nous pouvons simplement nous détendre. Alors que la deuxième vague fait rage, les Ontariennes et Ontariens sont témoins de hausses massives dans le nombre quotidien de cas, d’hospitalisations et de décès. Le plan de vaccination de la province a été retardé et cela signifie que les membres les plus vulnérables de notre communauté vont attendre longtemps les vaccins qui pourraient sauver leur vie. Doug Ford doit arrêter sa tendance à faire trop peu trop tard et à se soucier des résultats financiers plutôt que de la vie des gens.

Honteusement, le gouvernement Ford refuse toujours d’interdire les expulsions résidentielles, forçant les familles à s’installer dans des abris surpeuplés ou dans des logements partagés, ce qui les expose à un risque encore plus grand d’être infecté par le virus. Nous avons besoin d’un déploiement plus rapide des vaccins, d’un plan de dépistage pour personnes asymptomatiques dans les écoles, de congés de maladie payés pour tous les travailleurs et d’un moratoire sur les expulsions pour les familles sans revenu régulier. Nos petites entreprises sont décimées et ont besoin d’un soutien direct pour survivre.

La population de l’Ontario a parfaitement le droit de s’attendre à ce que ses représentants élus travaillent pour elle, en particulier pendant la pandémie. Mais juste au moment où les Ontariennes et Ontariens ont désespérément besoin d’un leadership fort, Doug Ford a décidé de prendre des vacances pour éviter la sellette à l’Assemblée législative où l’opposition officielle demandera à son gouvernement de rendre des comptes et de justifier ses plans et décisions.

La législature doit retourner au travail pour utiliser efficacement des milliards de fonds pour la COVID-19 non dépensés pour consolider les hôpitaux et les foyers de soins de longue durée. Le NPD souhaite que les Forces armées canadiennes soient rappelées dans les foyers de soins de longue durée en situation de crise et que le financement fédéral pour les déploiements de la Croix-Rouge soit dépensé, au lieu d’être mis dans les économies par Doug Ford.

Les néo-démocrates appuient les décisions fondées sur les conseils des professions médicales et de la santé publique qui utilisent des preuves médicales et scientifiques. Au lieu de cela, l’Ontario voit un gouvernement dont il a été démontré qu’il ignore ou même contredit les conseils professionnels en faveur de la prise de décisions fondées sur la politique et le soutien de groupes d’intérêts spéciaux.

Voici un exemple d’une décision entièrement politiquement motivée par Ford. Il y a des mois, il est devenu évident que la province n’avait pas mis en œuvre les politiques et les règlements appropriés et nécessaires pour protéger les résidents vulnérables des foyers de soins de longue durée – pour la meilleure raison que de faire économiser au gouvernement de l’argent sur les inspections et de réduire les coûts pour les propriétaires d’entreprises de SLD. À la lumière de cela, le NPD a demandé la tenue d’une enquête publique judiciaire indépendante sur les soins de longue durée. Au lieu de cela, Ford a opté pour une commission beaucoup plus faible qui n’a presque pas de pouvoir et à peine la portée d’une enquête.

Pourquoi demandez-vous? C’est parce que Ford a un contrôle beaucoup plus grand sur l’enquête et peut en limiter la portée et le délai. En fait, il peut choisir de mettre fin à toute l’enquête à mi-parcours.

Doug Ford a pris une décision politique en choisissant de donner la priorité à économiser de l’argent plutôt qu’à sauver la vie de milliers de personnes âgées. Il a choisi de protéger les intérêts des compagnies privées à but lucratif qui gagnent des millions grâce à ce système brisé, au détriment de la protection des aînés. La commission a déjà fourni des rapports intérimaires, et ils devraient être tenus de fournir un autre rapport intérimaire avant la date limite d’avril – mais il ne fait aucun doute qu’ils devraient disposer de tout le temps nécessaire pour terminer leurs travaux. Ils doivent avoir le temps et l’accès à toutes les preuves dont ils ont besoin, afin que nous puissions tirer les leçons de cette catastrophe, changer le système et ne plus jamais mettre nos proches en danger.

Bien que l’Ontario n’aurait certainement jamais pu éviter les effets de cette terrible pandémie, il est clair que la situation dans laquelle se trouve la province aurait pu être atténuée dans une large mesure par un leadership fort axé uniquement sur la protection de la population de cette province. Les néo-démocrates veulent retourner à Queen’s Park pour s’assurer que les aînés, les travailleurs, les entreprises et les écoles disposent des ressources dont ils ont besoin pour rester en sécurité et du soutien dont ils ont besoin pour traverser cette crise.

Alors oui, nos parents et grands-parents ont eu la chance d’avoir vécu dans le « bon vieux temps », mais de la même manière, nous aussi maintenant. Ils ont fait de leur mieux jour après jour pour prendre des décisions basées sur les meilleurs informations et conseils disponibles à l’époque. Souvenez-vous, pour nos enfants, ceci est « le bon vieux temps ». Nos dirigeants doivent faire mieux pour le bien de nos enfants.