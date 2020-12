L’Ontario dévoile un nouveau plan global de lutte contre la pauvreté

Le gouvernement de l’Ontario a publié aujourd’hui sa nouvelle Stratégie de réduction de la pauvreté, qui aidera un plus grand nombre de personnes à retourner au travail et à participer à la reprise économique de la province suite à la COVID-19. La stratégie quinquennale décrit les initiatives clés qui aideront à rapprocher les personnes vivant dans la pauvreté des possibilités d’éducation et de formation professionnelle, des services de santé et d’autres soutiens, tout en aidant les gens à conserver une plus grande part de l’argent qu’ils ont si durement gagné.

« Nous reconnaissons que les conséquences économiques de la COVID-19 se font ressentir plus durement chez les jeunes, les femmes et les travailleurs noirs, racialisés et autochtones », a déclaré Todd Smith, ministre des Services à l’enfance et des Services sociaux et communautaires. « Sans une action coordonnée, le risque est réel que de nombreuses personnes aient plus de mal à sortir de la pauvreté. »

La nouvelle stratégie, intitulée Établir une base solide pour la réussite : Réduire la pauvreté en Ontario, a été élaborée à l’issue d’une vaste consultation incluant un sondage en ligne et un dialogue spécifique avec les partenaires autochtones et les comités municipaux. Ses objectifs sont les suivants :

Encourager la création d’emplois et rapprocher les gens de l’emploi – investir dans l’éducation, les services d’emploi et les programmes de formation pour permettre aux gens d’acquérir les compétences et l’expérience dont ils ont besoin.

– investir dans l’éducation, les services d’emploi et les programmes de formation pour permettre aux gens d’acquérir les compétences et l’expérience dont ils ont besoin. Offrir aux gens les soutiens et les services appropriés – améliorer l’accès aux soutiens en matière de santé et de bien-être et permettre l’accès à l’éducation, à la formation et à l’emploi, afin d’accroître la participation communautaire.

– améliorer l’accès aux soutiens en matière de santé et de bien-être et permettre l’accès à l’éducation, à la formation et à l’emploi, afin d’accroître la participation communautaire. Rendre la vie plus abordable et renforcer la résilience financière – réduire le coût de la vie, protéger les consommateurs et aider les gens à conserver une plus grande part de l’argent qu’ils ont si durement gagné.

– réduire le coût de la vie, protéger les consommateurs et aider les gens à conserver une plus grande part de l’argent qu’ils ont si durement gagné. Accélérer les mesures et favoriser le progrès – recourir aux données probantes et à la collaboration intersectorielle afin de soutenir la reprise économique et d’élaborer des solutions intégrées qui permettent de mieux relier entre eux le système de santé, le système social et le système économique à l’échelle provinciale.

« Malgré l’ampleur des nouveaux défis socioéconomiques posés par la COVID-19, notre gouvernement s’engage à atténuer les dégâts causés par l’éclosion. Notre nouvelle Stratégie de réduction de la pauvreté jouera un rôle clé dans la reprise économique et la croissance à long terme de l’Ontario », a affirmé le ministre Smith.

« Les services d’emploi et les programmes de formation peuvent jouer un rôle crucial pour aider les gens à sortir de la pauvreté et à traverser cette période difficile », a ajouté Monte McNaughton, ministre du Travail, de la Formation et du Développement des compétences. « Voilà pourquoi nous continuons d’investir dans de nouveaux programmes et d’améliorer nos services existants afin d’aider les gens à trouver et à conserver de bons emplois. Cet engagement fait partie des efforts globaux déployés par l’Ontario pour continuer de protéger et de soutenir les travailleurs et pour aider les personnes qui ont été durement touchées par les pertes d’emplois suite à la COVID-19. »

La stratégie s’appuie sur les investissements annoncés dans le budget 2020 de la province, intitulé Plan d’action de l’Ontario pour la protection, le soutien et la relance, qui prévoit une aide de 45 milliards de dollars sur trois ans pour soutenir les particuliers, les familles et les créateurs d’emplois touchés par la COVID-19, et qui jette les bases d’une reprise économique vigoureuse à long terme pour la province. Voici quelques exemples d’initiatives :