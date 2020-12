Tenaris reçoit 9 millions de dollars grâce à la SGFPNO

Le gouvernement de l’Ontario investit neuf millions de dollars pour aider Tenaris Algoma Tubes, le seul fabricant de tuyaux en acier au Canada, à moderniser ses installations, à acheter de nouveaux équipements et à élargir son champ d’activités dans le Nord de l’Ontario. Cet investissement créera 153 nouveaux emplois à temps plein bien rémunérés et donnera à l’entreprise les moyens de mieux soutenir le secteur énergétique canadien.

« Lorsque Tenaris m’a abordé pour la première fois au sujet des demandes auprès de la SGFPNO, j’ai été enthousiasmé par ce qu’un tel investissement signifierait pour notre région, a déclaré Ross Romano, député de Sault Ste. Marie. Deux ans plus tard, je suis très heureux d’annoncer que ce rêve est maintenant une réalité. L’investissement de neuf millions de dollars de notre gouvernement a permis de dégager un investissement supérieur à 117 millions de dollars dans Tenaris Algoma Tubes, créant ainsi 153 emplois très bien rémunérés. Merci à Tenaris d’avoir investi en Ontario et à Sault Ste. Marie, où nous sommes ouverts aux affaires et à l’emploi. »

Tenaris Algoma Tubes fabrique des tubes sans soudure pour les puits de pétrole et de gaz naturel sur terre et en mer, au Canada. Ses produits aident à stabiliser les opérations de forage et à ramener le pétrole et le gaz à la surface.

« À mesure que notre économie se redresse, des entreprises manufacturières comme Tenaris Algoma Tubes assument leurs rôles et travaillent fort pour créer des emplois bien rémunérés dans le Nord, a fait valoir Greg Rickford, ministre de l’Énergie, du Développement du Nord et des Mines. Le renforcement de l’industrie sidérurgique locale à Sault Ste. Marie est une partie importante du plan de notre gouvernement pour créer plus d’emplois et attirer des investissements nouveaux et accrus pour que nos localités dans le Nord puissent croître et prospérer. »

« Je tiens à remercier le député local Ross Romano pour ses efforts de sensibilisation et ses collègues du gouvernement de l’Ontario pour leur soutien massif. Chez Tenaris, nous sommes tout acquis à l’industrie manufacturière canadienne et grâce au soutien provincial annoncé aujourd’hui, nous sommes en mesure d’aller de l’avant avec nos investissements en ces temps difficiles, a annoncé Ricardo Prosperi, président de Tenaris pour le Canada. Cet investissement, ainsi que notre modèle commercial et notre infrastructure de services Rig Direct, nous donne le poids nécessaire pour soutenir le développement du secteur énergétique au Canada par des solutions sûres et efficaces pour des années à venir. »

Le financement sera consenti par l’entremise de la Société de gestion du Fonds du patrimoine du Nord de l’Ontario (SGFPNO). La Société encourage la prospérité économique à l’échelle du Nord de l’Ontario en accordant une aide financière aux projets – petits et grands, ruraux et urbains – qui stimulent la relance, la croissance, la création d’emplois et le développement des compétences. Depuis juin 2018, la SGFPNO a investi plus de 225 millions de dollars dans 1 492 projets dans le Nord de l’Ontario, produisant ainsi des investissements totalisant plus de 991 millions de dollars et aidant ainsi à créer et à soutenir 4 298 emplois.