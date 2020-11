L’Ontario exigera une essence plus propre et plus verte – Augmentation du contenu de carburant renouvelable aux pompes

Le gouvernement de l’Ontario rend l’essence que les conducteurs utilisent tous les jours plus propre en devenant la première province à exiger des fournisseurs de carburants qu’ils augmentent la teneur en carburant renouvelable de l’essence ordinaire à 15 %. Ce changement devrait se traduire par une réduction annuelle des émissions de gaz à effet de serre pouvant atteindre une mégatonne en 2030, ce qui équivaut à retirer 300 000 voitures de la circulation chaque année.

« Nous savons qu’environ le tiers des émissions de gaz à effet de serre dans la province est attribuable au transport, et c’est pourquoi augmenter la teneur en carburant renouvelable de l’essence constitue une mesure importante dans la lutte contre le changement climatique et la réduction des émissions », a déclaré Jeff Yurek, ministre de l’Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs. « Ce changement contribuera aussi à attirer des investissements dans la production d’éthanol, à créer des emplois dans les collectivités rurales et à soutenir la reprise économique à long terme dans les secteurs de l’agriculture et des biocarburants à la suite de la COVID-19. »

En Ontario, l’éthanol est le plus souvent produit à partir de maïs cultivé localement. En augmentant la demande de biocarburants comme l’éthanol, ce règlement bénéficiera aux agriculteurs locaux et aura pour effet d’attirer encore plus d’investissements dans l’industrie et d’appuyer l’avantage concurrentiel de l’Ontario en tant que province utilisant des carburants propres.

Pour que l’industrie puisse s’adapter aux nouvelles exigences, la teneur en carburant renouvelable sera augmentée graduellement : actuellement fixée à 10 %, elle passera à 11 % en 2025, à 13 % en 2028 et à 15 % en 2030.

« L’essence de l’Ontario est en voie de devenir l’une des plus propres au pays. L’éthanol est propre, renouvelable et déjà souvent mélangé à l’essence », a indiqué Andrea Kent, membre et ancienne présidente du conseil d’administration de Renewable Industries Canada. « L’augmentation de la teneur en éthanol de l’essence est une solution climatique pratique et immédiate pour faire baisser les émissions de gaz à effet de serre issues du transport, améliorer la qualité de l’air et renforcer les économies locales sans accroître les coûts pour les conducteurs ontariens. Ces derniers aideront ainsi l’environnement chaque fois qu’ils font le plein. »

Ces changements faisaient partie du Plan environnemental pour l’Ontario et contribuent à la réalisation de l’objectif de la province de réduire les émissions de gaz à effet de serre de 30 % d’ici 2030. Grâce à ce règlement, la population de l’Ontario aura accès à des carburants plus propres et réduira son empreinte carbone dans le secteur du transport.