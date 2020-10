Célébrez l’Halloween en toute sécurité cette année

Aujourd’hui, Ross Romano, le ministre des Collèges et Universités, a fait la déclaration suivante pour rappeler aux étudiantes et étudiants et au corps professoral du secteur postsecondaire de célébrer l’Halloween en toute sécurité cette année :

« La santé et la sécurité des étudiantes et étudiants, du corps professoral et du personnel de tous les collèges et universités financés par les fonds publics de l’Ontario figurent au premier rang de nos priorités. Le secteur postsecondaire de l’Ontario a fait preuve d’un leadership exceptionnel dans sa réponse à la COVID-19 et dans sa mise en application des lignes directrices provinciales en matière de santé publique. Nous espérons pouvoir continuer à compter sur votre collaboration et votre soutien pendant les mois d’hiver.

À l’approche de la fin de semaine de l’Halloween, je rappelle aux étudiantes et étudiants et au corps professoral du niveau postsecondaire de l’Ontario de suivre les conseils et les mesures en matière de santé publique afin d’assurer leur sécurité, celle de leurs amis et de leur famille. Nous sommes conscients que les étudiantes et étudiants ont envie de socialiser et de fêter l’Halloween, mais chacun doit y mettre du sien cette fin de semaine pour contribuer à réduire la propagation de la COVID-19.

Pour passer une Halloween en toute sécurité, ne faites pas la fête et célébrez de façon différente cette année :

évitez les rassemblements avec des personnes extérieures à votre foyer;

restez chez vous si vous vous sentez malade, même si vous avez des symptômes légers;

lavez-vous les mains souvent et soigneusement, ou utilisez un désinfectant pour les mains, en particulier si vous distribuez des friandises;

envisagez d’utiliser des pinces ou d’autres outils semblables pour distribuer des friandises plutôt que de les laisser dans un seau ou un bol que les enfants pourraient toucher; et

trouvez des façons sécuritaires et créatives de vous amuser pendant l’Halloween.

Consultez votre bureau de santé publique local pour obtenir des conseils supplémentaires ou connaître les autres lignes directrices ou restrictions qui peuvent être en vigueur dans votre région.

Je tiens également à rappeler aux étudiantes et étudiants que toute infraction aux lignes directrices en matière de santé publique peut entraîner l’imposition de sanctions potentiellement graves par leur établissement d’enseignement postsecondaire, ou par des représentants locaux de la santé publique ou des municipalités. Toutefois, aucune sanction n’est plus grave que celle de causer ou de contribuer à la propagation de la COVID-19 parmi vos amis, votre famille et vos proches. Nos étudiantes et étudiants sont tous des adultes et je sais qu’ils agiront de façon responsable. Ensemble, nous ferons tous les efforts nécessaires pour réduire la propagation de la COVID-19 et garantir la santé et la sécurité de la population ontarienne. »