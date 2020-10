Le gouvernement de l’Ontario a publié aujourd’hui une mise à jour de la modélisation de l’évolution de la COVID-19, qui montre que la province connaît une deuxième flambée de cas semblable à celle qu’ont connue d’autres administrations. La province fournit au public une transparence totale sur les conséquences du manque de vigilance des Ontariens dans le respect des mesures de santé publique. Selon le médecin hygiéniste en chef, les Ontariens doivent être vigilants et respecter les mesures de santé publique, afin de réduire le nombre de nouveaux cas et la propagation du virus.

L’Ontario a élaboré un plan exhaustif, intitulé Protéger les Ontariens : Se préparer à de futures vagues de COVID-19, afin de s’assurer que le système de santé est prêt à faire face aux défis immédiats de l’automne, y compris les futures flambées et vagues de COVID-19, et la saison de la grippe. Le plan garantit que la province est en mesure de réagir rapidement face à tout scénario afin de protéger tous les Ontariens et toutes les communautés.

« La COVID-19 continue de représenter une menace sérieuse pour nos communautés, et la modélisation d’aujourd’hui montre l’importance de respecter les mesures de santé publique, a déclaré Christine Elliott, vice-première ministre et ministre de la Santé. Au cours de l’été, nous avons vu comment nos efforts collectifs ont contribué à ralentir la transmission de la COVID-19. Nous ne devons pas baisser la garde maintenant que nous entrons dans la saison du rhume et de la grippe. Nous devons tous faire notre part et continuer à suivre toutes les mesures de santé publique mises en place pour contenir et freiner la propagation du virus. »

Voici les points saillants de la mise à jour de la modélisation :

L’Ontario est actuellement sur une trajectoire ascendante similaire à ce qu’ont connu des administrations qui lui ressemblent (Victoria, l’Australie et le Michigan aux États-Unis).

Les cas doublent actuellement tous les 10 à 12 jours environ.

La croissance des cas se situait initialement dans la tranche d’âge des 20 à 39 ans, mais aujourd’hui les cas augmentent dans toutes les tranches d’âge.

Selon les prévisions, l’Ontario pourrait compter environ 1 000 cas par jour au cours de la première moitié du mois d’octobre.

Le taux d’occupation de l’unité de soins intensifs (USI) est actuellement stable, mais on prévoit une hausse probable des admissions avec l’augmentation du nombre de patients atteints de la COVID-19 hospitalisés.

L’Ontario pourrait voir entre 200 et 300 patients atteints de la COVID-19 dans les lits de l’USI par jour si les cas continuent à augmenter.

Afin de réduire la propagation et le nombre de nouveaux cas, il est essentiel que les Ontariens continuent à respecter les mesures de santé publique, notamment en évitant les grands rassemblements, en respectant la distanciation physique et en se couvrant le visage.

« Avec la récente augmentation du nombre de cas, nous avons limité les rassemblements sociaux privés et renforcé les mesures de santé publique pour les entreprises et les organisations afin de réduire la transmission dans nos communautés, a déclaré le Dr David Williams, médecin hygiéniste en chef. Nous voulions publier cette modélisation pour faire preuve de transparence sur les défis auxquels notre province est confrontée, et sur le travail important que nous devons tous faire pour aplatir la courbe. »

Le médecin hygiéniste en chef et d’autres experts de la santé publique continueront à suivre de près l’évolution de la situation afin de conseiller si et quand les restrictions de santé publique doivent être ajustées, ou si une approche propre à la communauté ou à la région doit être adoptée.