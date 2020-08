L’Ontario augmente la capacité d’accueil pour les réunions et les événements

Le gouvernement de l’Ontario rouvre davantage l’économie en toute sécurité en assouplissant les restrictions applicables aux établissements qui louent des espaces de réunions et d’événements professionnels. À partir du 21 août 2020, les installations pourront accueillir jusqu’à 50 personnes par salle de réunion ou espace d’événement intérieur. L’établissement devra se conformer à un plan approuvé par le Bureau du médecin hygiéniste en chef.

« Alors que la province rouvre progressivement et en toute sécurité, notre gouvernement continue de promouvoir une approche sécuritaire pour la réouverture des entreprises afin de stimuler la reprise économique et sociale de l’Ontario », a déclaré Lisa MacLeod, ministre des Industries du patrimoine, du sport, du tourisme et de la culture. « Le fait de permettre la tenue de plusieurs réunions ou événements permettra aux centres de congrès, aux hôtels et aux autres installations de réunions professionnelles d’accueillir à nouveau un plus grand nombre de visiteurs et employés. »

La limite actuelle de rassemblement à l’intérieur s’appliquera désormais par salle de réunion ou espace d’événement dans les installations de réunions et d’événements professionnels, y compris les centres de congrès, les hôtels, les motels et les centres de villégiature, les salles de banquet et les centres de conférence. Les installations de réunions et d’événements en plein air restent soumises à la limite de 100 personnes pour l’ensemble de l’espace extérieur. Les limites de capacité excluent les employés ou le personnel de l’événement. Permettre à ces installations d’accueillir en toute sécurité un plus grand nombre de réunions et d’événements est une étape importante dans la reprise économique de l’Ontario.

Afin d’exploiter et d’accroître la capacité intérieure en toute sécurité pendant l’étape 3 du cadre visant le déconfinement de la province, les centres de congrès, les hôteliers et d’autres associations ont contribué à l’élaboration d’un document d’orientation qui représente le plan approuvé par le Bureau du médecin hygiéniste en chef. Ces mesures visent à assurer la sécurité du public sur la base des exigences en matière de santé publique, des meilleures pratiques opérationnelles et des directives à l’intention de l’industrie préparées par le secteur.

En outre, à compter d’aujourd’hui, de nouveaux amendements entrent en vigueur pour exiger les coordonnées d’une seule personne d’un groupe entrant dans une salle à manger intérieure ou extérieure d’un restaurant, avec des exceptions. Cela permettra de réduire le fardeau administratif des entreprises telles que les restaurants, les bars et autres établissements de restauration, ainsi que les services de visites et de guides, tout en continuant à soutenir la recherche des cas et le traçage des contacts.

Les entreprises qui ne peuvent pas ouvrir ou reprendre l’ensemble de leurs activités en raison des restrictions de l’étape 3, ou les entreprises qui ont des idées pour modifier en toute sécurité les restrictions ou exigences de l’étape 3, peuvent consulter la page Déconfinement de l’Ontario pour soumettre une proposition de réouverture. Les responsables du gouvernement et de la santé publique examineront les propositions et prendront contact avec les entreprises pour obtenir un retour d’information ou des éclaircissements. Les propositions peuvent éclairer le relâchement potentiel des restrictions au fur et à mesure de l’avancement de l’étape 3.