L’Ontario prend des mesures pour améliorer la prestation de services des organismes provinciaux

Le gouvernement de l’Ontario examine la prestation de services des organismes provinciaux en mettant l’accent sur l’amélioration de l’expérience client, l’adoption de l’innovation dans les services, l’offre d’un plus grand nombre de services de manière virtuelle et en ligne et l’élimination des chevauchements. Cet examen s’appuiera sur les avancées réalisées dans le domaine de la prestation de services numériques pendant la pandémie.

Des précisions ont été annoncées aujourd’hui par Peter Bethlenfalvy, président du Conseil du Trésor, au sujet de l’examen élargi des organismes.

« La flambée de COVID-19 nous offre une précieuse leçon. La population de l’Ontario mérite un plus grand nombre de services à portée de la main, accessibles à domicile ou sur ses appareils personnels, a déclaré Peter Bethlenfalvy. En tant que ministre responsable de la supervision de la responsabilité et de la modernisation du gouvernement, y compris de l’optimisation dans le domaine du numérique, je suis heureux d’être à la tête de l’amélioration des services gouvernementaux afin qu’ils répondent aux besoins dynamiques des personnes qui comptent sur eux tous les jours. »

L’examen élargi des organismes s’appuie sur les recommandations que le Groupe de travail pour l’examen des organismes a formulées en 2019, qui ont porté sur les inefficiences, tout en améliorant l’utilisation de ressources limitées. De nombreuses recommandations du Groupe de travail pour l’examen des organismes ont déjà commencé à améliorer la prestation des services, notamment :

Agricorp, un organisme agricole provincial, est en train de mettre au point un système de libre-service qui permettra aux exploitants agricoles d’enregistrer leur entreprise et de payer les droits par l’entremise d’un seul site Web pratique;

le Comité consultatif sur la nomination des juges de paix met en œuvre des demandes en ligne qui amélioreront l’expérience utilisateur pour les candidats et qui permettront de pourvoir les postes vacants plus rapidement.

le Tribunal d’appel de la sécurité professionnelle et de l’assurance contre les accidents du travail utilise maintenant le dépôt des demandes en ligne, ce qui fait gagner du temps aux Ontariens et aux Ontariennes, ainsi qu’à l’organisme;

la Commission des relations de travail de l’Ontario offre maintenant des options de vidéoconférence afin que les Ontariennes et les Ontariens puissent comparaître aux audiences à distance.

« Alors que l’Ontario se remet en marche progressivement et en toute sécurité, le gouvernement évalue tous les services de la fonction publique pour s’assurer qu’ils sont axés sur les clients, novateurs et aussi efficients que possible, a déclaré Peter Bethlenfalvy. L’examen élargi des organismes fait partie d’un effort plus général de modernisation des activités du gouvernement et de construction d’un gouvernement plus efficace qui fonctionne pour vous. »

L’examen élargi des organismes sera dirigé par le ministre Bethlenfalvy. Ce travail s’achèvera à l’automne 2020, et le gouvernement rendra alors ses résultats publics et annoncera les étapes suivantes potentielles.