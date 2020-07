La province et le gouvernement fédéral investissent dans l’infrastructure de transport en commun SSM

La santé et le bien‑être des Canadiens sont les principales priorités des gouvernements du Canada et de l’Ontario. La pandémie de COVID-19 n’a pas seulement affecté la santé personnelle des Canadiens, elle a un effet marqué sur l’économie.

C’est pourquoi les gouvernements prennent des mesures décisives pour soutenir les familles, les entreprises et les collectivités, et continuent de regarder vers l’avenir pour voir ce qu’on peut faire de plus.

Les investissements stratégiques dans les infrastructures de transport en commun sont importants pour bâtir des collectivités durables. Ces investissements favorisent un environnement sain et aident les Ontariens à se rendre au travail, à l’école et sur les lieux de services essentiels.

Terry Sheehan, secrétaire parlementaire de la ministre du Développement économique et des Langues officielles (FedNor), et député de Sault Ste. Marie, au nom de l’honorable Catherine McKenna, ministre de l’Infrastructure et des Collectivités, Stephen Crawford, député provincial d’Oakville et adjoint parlementaire à la ministre de l’Infrastructure de l’Ontario, au nom de l’honorable Laurie Scott, ministre de l’Infrastructure de l’Ontario, et Christian Provenzano, maire de la Ville de Sault Ste. Marie, ont annoncé aujourd’hui le financement de six projets de transport en commun.

Ces investissements comprennent l’achat de 22 autobus pour remplacer des véhicules du parc existant. On remplacera et améliorera les boîtes de perception et les systèmes automatiques de localisation et d’appel des véhicules, ce qui permettra d’équiper les 39 véhicules du parc d’une connexion Wi-Fi et d’un système d’annonce des prochains arrêts.

De plus, on déplacera le terminal d’autobus du centre-ville puisqu’on construira une nouvelle annexe au bâtiment principal du service de transport en commun. Ce nouveau bâtiment comprendra une aire d’attente sûre et confortable pour les usagers, et on y trouvera une concession et des toilettes publiques. Un nouveau point de correspondance dans le nord de la ville permettra aux usagers de transport en commun de changer d’autobus dans cette zone sans avoir à se rendre au centre-ville. On achètera jusqu’à 25 abribus pour remplacer de vieux abribus et on remplacera deux véhicules utilisés par les superviseurs et les mécaniciens afin de leur permettre de résoudre les problèmes liés au transport en commun rapidement et efficacement.

Ensemble, ces projets permettront d’améliorer la capacité et la qualité du réseau de transport en commun, ainsi que de réduire les coûts d’entretien.

Le gouvernement du Canada investit plus de 5,5 millions de dollars dans ces projets dans le cadre du volet Infrastructures de transport en commun (VITC) du plan d’infrastructure Investir dans le Canada. Le gouvernement de l’Ontario alloue plus de 4,5 millions de dollars aux projets, tandis que la Ville de Sault Ste. Marie leur consacre plus de 3,4 millions de dollars.