L’Ontario lance un nouvel outil en ligne pour voir les améliorations des routes

Le gouvernement de l’Ontario a lancé un nouvel outil en ligne qui fournit à la population de l’Ontario et aux entreprises de l’information sur les projets routiers dans leurs collectivités, y compris sur l’état d’avancement des projets déjà en cours et les grands projets de construction qui doivent avoir lieu dans l’avenir. Le nouvel outil en ligne fait partie du plan du gouvernement pour faire en sorte que les routes demeurent sécuritaires et fiables tout en soutenant la croissance économique et la création d’emplois dans la province.

« Cet outil en ligne montrera à la population de l’Ontario comment nous utilisons l’argent des contribuables pour construire de manière responsable des projets qui améliorent la sécurité et réduisent les embouteillages dans la province », a dit la ministre Mulroney. « Nous soutenons en même temps l’industrie de la construction en fournissant un aperçu pluriannuel des projets prévus pour l’aider à mieux se préparer pour l’avenir. »

Le nouvel outil en ligne est une publication moderne, consultable et interactive qui contient de l’information sur les projets routiers et leurs emplacements et fournit ainsi aux personnes et aux entreprises les dernières mises à jour sur les projets routiers réalisés en Ontario. L’outil en ligne aidera également l’industrie de la construction de la province à demeurer au courant des investissements dans l’infrastructure routière.

« En investissant dans des projets d’infrastructure routière et la planification à long terme, nous assurons la sécurité et la fiabilité des transports pour les familles, les entreprises et les visiteurs ici dans le Nord et soutenons notre économie et la création d’emplois au moment où nous en avons le plus besoin », a dit Greg Rickford, ministre de l’Énergie, du Développement du Nord et des Mines. « Le nouvel outil en ligne nous aidera à tenir tout le monde au courant des investissements réalisés dans chaque région de la province. »

Les Programmes des routes du Nord et du Sud de l’Ontario peuvent maintenant être consultés sous forme de liste et sur une carte consultable qui donnera aux résidents l’occasion de voir où les projets sont construits ou planifiés. Auparavant, les programmes des routes de la province étaient publiés annuellement en ligne uniquement sous forme de liste.

Les programmes des routes de l’Ontario comprennent des projets d’agrandissement et de remise en état auxquels un financement a été affecté pour la construction et qui sont en cours ou prévus à l’heure actuelle. Tous les projets d’agrandissement qui ont obtenu un financement pour leur construction sont indiqués tandis que le programme de remise en état est axé sur une période de trois ans (2020-2022).