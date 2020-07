Le gouvernement de l’Ontario investit dans une formation en ligne gratuite sur la santé et la sécurité

Alors que la province se remet en marche de manière progressive et sécuritaire, le gouvernement investit 3 millions de dollars afin d’offrir gratuitement, et ce pour la première fois, une formation en ligne sur la santé et la sécurité au travail. Ces cours virtuels permettront aux demandeurs d’emploi et aux travailleurs et travailleuses d’acquérir plus facilement des compétences essentielles tout en respectant l’écart sanitaire et en contribuant à enrayer la propagation de la COVID-19.

Le premier ministre Doug Ford était accompagné aujourd’hui du ministre du Travail, de la Formation et du Développement des compétences, Monte McNaughton, pour faire cette annonce.

« Dans le contexte de la pandémie, nous devons chercher des méthodes de prestation de services inédites et innovantes pour protéger la santé et la sécurité de la collectivité, a déclaré le premier ministre Ford. Cette méthode virtuelle de formation sur la sécurité au travail permettra aux employeurs et aux employés d’avoir accès aux connaissances les plus récentes sans avoir de contacts physiques les uns avec les autres. De cette manière, nous réduirons les risques de propager ce virus mortel. »

Jusqu’à 100 000 demandeurs d’emploi peuvent désormais suivre cette formation gratuite en ligne sur la santé et la sécurité au travail par l’intermédiaire d’Emploi Ontario. Les 10 cours que compte la formation traitent notamment du contrôle des infections, des enquêtes sur les incidents liés à la santé et à la sécurité, de l’utilisation sécuritaire des échelles, de la prévention des glissades et des chutes, et de la prévention de la violence et du harcèlement au travail. Les demandeurs d’emploi peuvent s’inscrire auprès d’un représentant d’Emploi Ontario.

« C’est la première fois que ce type de formation en ligne sur la sécurité au travail est offert gratuitement à celles et ceux qui ont perdu leur emploi, et je suis convaincu qu’il constituera un moyen efficace de les préparer à réintégrer le marché du travail en toute sécurité, a indiqué le ministre McNaughton. Cette formation est gratuite et accessible de partout, ce qui permettra aux gens de la suivre de chez eux. »

En outre, les travailleurs et les employeurs qui sont membres d’un comité mixte sur la santé et la sécurité au travail peuvent désormais suivre par vidéoconférence une formation en temps réel dispensée par des instructeurs qualifiés, auprès d’un organisme de formation approuvé par le directeur général de la prévention de l’Ontario. Cette formation propose des séances qui abordent notamment la création d’un comité, la résolution des problèmes de santé et de sécurité, les inspections au travail et les enquêtes sur les accidents.

En outre, le directeur général de la prévention de l’Ontario repousse la date limite pour terminer la formation de recyclage à l’intention des plus de 8000 membres des comités mixtes sur la santé et la sécurité au travail dont l’agrément serait arrivé à échéance entre le 28 février et le 31 août 2020. Ils ont jusqu’au 30 novembre 2020 pour terminer cette formation, ce qu’ils pourront désormais faire plus aisément grâce à la nouvelle option en ligne.