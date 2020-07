Le premier ministre Ford salue l’esprit d’entraide de l’Ontario à l’occasion de la fête du Canada

Le premier ministre Doug Ford a fait aujourd’hui la déclaration suivante pour marquer la fête du Canada :

« À l’occasion du 153e anniversaire du Canada, je tiens à revenir sur une année pareille à nulle autre, marquée par l’une des périodes les plus sombres de l’histoire de l’Ontario. La pandémie de COVID-19 a touché chacun et chacune d’entre nous, d’un bout à l’autre de la province, suscitant des épreuves personnelles, des difficultés financières et des pertes bien plus importantes que ce que l’on aurait pu imaginer.

Aussi bien à l’échelle de l’Ontario que du pays tout entier, les Canadiens et Canadiennes ont toujours été solidaires face à l’adversité et ont travaillé main dans la main pour surmonter les obstacles auxquels ils se sont heurtés. Nous l’avons vu mieux que jamais au cours de ces derniers mois.

Nous nous sommes soutenus les uns les autres et avons pris un nombre considérable de mesures pour combattre la menace du virus, soutenir notre personnel de la santé de première ligne, protéger les membres les plus vulnérables de notre collectivité et enrayer la propagation de la maladie en restant chez nous. Des centaines d’entreprises de notre province ont réorganisé leurs activités afin de déployer la puissance manufacturière de l’Ontario pour produire de l’équipement de protection individuelle et les fournitures médicales nécessaires à la lutte contre ce virus mortel. Les Ontariennes et Ontariens les plus brillants tentent de trouver un vaccin, un traitement et de nouvelles méthodes de dépistage rapide. Les recherches et essais cliniques qu’ils mènent les positionnent en véritables leaders au pays.

Aujourd’hui, nous célébrons non seulement notre grand et beau pays, mais tous ceux et celles qui ont travaillé sans relâche pour nous protéger, nous et nos familles, pour assurer le fonctionnement de notre chaîne alimentaire et pour nous aider à traverser cette épreuve. Leur compassion, leur générosité, leur courage et leur détermination face à la crise nous rendent tous fiers d’être Canadiens. Dans les mois à venir, l’esprit d’entraide de l’Ontario continuera de nous animer à mesure que nous relancerons notre province afin qu’elle soit plus forte et plus prospère que jamais.

Que vous célébriez la fête du Canada au chalet, dans un parc, en terrasse ou à la maison, n’oubliez pas d’être prudents et d’agir de manière responsable en suivant les conseils de santé publique. Évitez les rassemblements sociaux de plus de dix personnes, restez à deux mètres de toute personne extérieure à votre cercle social, portez un masque lorsqu’il est difficile de s’éloigner physiquement et lavez-vous les mains fréquemment. Être Canadien, c’est aussi faire preuve de considération envers les autres.

Ma famille et moi vous souhaitons à toutes et tous une bonne et heureuse fête du Canada. »