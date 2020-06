L’Ontario prolonge les décrets d’urgence jusqu’au 10 juillet 2020

Le gouvernement de l’Ontario prolonge jusqu’au 10 juillet 2020 tous les décrets d’urgence en vigueur pris en vertu de l’article 7.0.2 (4) de la Loi sur la protection civile et la gestion des situations d’urgence, tout en levant certaines restrictions qui limitaient l’accès à diverses installations sportives. Cette décision a été prise en consultation avec le médecin hygiéniste en chef de l’Ontario afin de pouvoir poursuivre la remise en marche progressive et sécuritaire de la province selon l’approche régionale prévue par le gouvernement dans son cadre visant le déconfinement de la province.

La prolongation des décrets d’urgence permet de maintenir en place certaines mesures clés qui sont nécessaires pour lutter contre la COVID-19, notamment l’autorisation pour les fournisseurs de soins de santé de première ligne et les bureaux de santé publique de réaffecter du personnel là où on en a le plus besoin. Elle dote également le gouvernement des outils indispensables pour guider avec succès la province vers la prochaine étape de son déconfinement, et au-delà.

« Bien que, grâce aux efforts collectifs de nos héros de première ligne et de la population de l’Ontario, nous ayons fait des progrès considérables pour combattre la COVID-19, nous savons qu’il est impératif de rester vigilants, a déclaré le premier ministre Doug Ford. Ces décrets d’urgence nous permettront de prendre les mesures nécessaires pour nous assurer un succès continu alors que nous remettons en marche notre province et que davantage d’Ontariens et Ontariennes retournent au travail. »

En outre, le gouvernement a levé certaines restrictions relatives aux activités sportives et récréatives en salle dans le cadre de la deuxième étape du déconfinement. Cette décision permet à davantage d’entreprises et d’organisations d’utiliser ces installations pour former des athlètes amateurs ou professionnels et pour organiser certaines compétitions sportives amateurs ou professionnelles de sports sans contacts. Les propriétaires ne pourront autoriser des activités que si leurs installations répondent aux exigences en matière de santé publique. Cette décision permet également à de nombreuses organisations sportives et récréatives de la province d’offrir à nouveau des programmes d’entraînement sportif, ce qui permettra à un plus grand nombre d’Ontariens et Ontariennes de se remettre au sport.

Le 24 juin dernier, l’Ontario a annoncé la prolongation de la situation d’urgence jusqu’au 15 juillet 2020, permettant ainsi au gouvernement de continuer à émettre ou à modifier des décrets d’urgence en vertu de la Loi sur la protection civile et la gestion des situations d’urgence. La province continue d’évaluer la pertinence des décrets d’urgence existants afin de déterminer si les mesures en place doivent être ajustées ou peuvent être levées de manière sécuritaire au fur et à mesure qu’un plus grand nombre d’entreprises de la province se remettent en marche de manière prudente.

Une liste complète des décrets d’urgence est publiée sur le site Web Lois-en-ligne, sous la Loi sur la protection civile et la gestion des situations d’urgence, ainsi qu’à Ontario.ca/alerte.