L’Ontario fait d’importants investissements dans la santé mentale et la technologie pour soutenir les élèves

Le ministre de l’Éducation de l’Ontario, Stephen Lecce, a annoncé deux nouveaux investissements : l’un de 15 millions de dollars pour l’achat de milliers d’ordinateurs de classe, et l’autre de 10 millions de dollars pour l’embauche de travailleurs en santé mentale supplémentaires. Ces nouvelles ressources permettront de veiller à ce que les élèves puissent retourner à l’école avec la confiance et les outils dont ils ont besoin pour réussir. Cet investissement représente le financement le plus élevé jamais consacré à ces deux domaines par le ministère de l’Éducation au titre des Subventions pour les besoins des élèves (SBE).

Le gouvernement a mené des consultations auprès de Santé publique Ontario, de The Hospital for Sick Children et de travailleurs en santé mentale. Les résultats ont montré que la pandémie de COVID-19 avait créé des besoins accrus de soutiens en matière de santé mentale. Ce nouvel investissement de 10 millions de dollars permettra, pour la première fois, d’offrir aux élèves un accès direct à des professionnels de la santé mentale réglementés en des délais d’attente considérablement réduits.

« Nous savons que la flambée de COVID-19 a eu des répercussions sur la santé mentale et le bien-être des élèves, a déclaré Stephen Lecce, le ministre de l’Éducation. C’est pourquoi notre gouvernement accroît considérablement les investissements visant à soutenir la santé mentale des élèves pendant que nous nous préparons à la réouverture des écoles. Cet investissement représente une hausse considérable du financement en santé mentale et contribuera à faire en sorte que les mesures essentielles de soutien de première ligne et complémentaires aident les élèves de l’Ontario qui en ont le plus besoin. »

Le financement de 10 millions de dollars qui a été annoncé aujourd’hui s’ajoute à l’engagement du gouvernement de consacrer de façon permanente un financement de 25 millions de dollars pour l’embauche d’environ 180 travailleurs en santé mentale de première ligne dans les écoles secondaires.

« Rien n’est plus important que de veiller à la santé et à la sécurité de nos enfants et de nos jeunes et cela inclut la santé mentale, a déclaré Michael Tibollo, le ministre associé délégué à la Santé mentale et à la Lutte contre les dépendances. Le financement annoncé aujourd’hui permettra d’obtenir des ressources indispensables pour appuyer la santé mentale des élèves de l’Ontario et nous permet de faire un pas de plus vers la création d’un système de santé mentale et de lutte contre les dépendances qui fonctionne pour toute la population ontarienne. »

La province reconnaît également que l’accès à la technologie est désormais plus important que jamais car les élèves se préparent à étudier dans un nouvel environnement qui pourrait comprendre un apprentissage à la maison et un apprentissage en présentiel. C’est pourquoi le gouvernement investit 15 millions de dollars afin d’obtenir jusqu’à 35 000 ordinateurs de classe. Ces nouveaux appareils permettront aux élèves qui ont de la difficulté à accéder à la technologie d’utiliser ces outils pour réussir leur année scolaire 2020-2021.

« La COVID-19 contraint tout le monde à changer, à s’adapter et à adopter les technologies numériques, a également déclaré Stephen Lecce, le ministre de l’Éducation. Nous investirons dans les ordinateurs pour les élèves, les technologies et l’Internet plus que tout autre gouvernement de l’histoire de l’Ontario parce que nous voulons que nos jeunes conservent un avantage concurrentiel. En accordant ce financement, nous envoyons un message à l’ensemble du pays : L’Ontario investit dans ses enfants, comble le fossé numérique et prend des mesures pour s’assurer que tous les élèves ont accès aux meilleures opportunités d’apprentissage lorsqu’ils retourneront à l’école à l’automne. »

Pendant la période actuelle de fermeture des écoles, les conseils scolaires et d’autres intervenants ont relevé le besoin urgent d’améliorer l’accès aux ressources d’apprentissage numériques, la connectivité Internet et l’accès aux appareils. Le gouvernement procède à la mise en place de la connexion Internet dans toutes les écoles de l’Ontario, d’ici septembre 2020 pour toutes les écoles secondaires et d’ici septembre 2021 pour toutes les écoles élémentaires.

CITATIONS :

« C’est avec fierté que Santé mentale en milieu scolaire Ontario collabore avec les conseils scolaires de l’Ontario en vue d’améliorer la santé mentale des élèves par le biais de services de promotion de la santé mentale ainsi que de prévention et d’intervention précoce fondés sur des données probantes. Nous nous réjouissons à la nouvelle de cet investissement substantiel dans la santé mentale des élèves. Il permettra aux écoles d’aider davantage d’élèves ayant besoin de soutiens et d’accroître l’efficacité de la prévention et de la promotion du bien-être. Dans l’ensemble, cet engagement contribue à renforcer le système de soutien en matière de santé mentale pour les enfants, les jeunes et les familles de notre province. »

– Kathy Short, directrice générale, Santé mentale en milieu scolaire Ontario

« L’organisme Grands Frères Grandes Sœurs de l’Ontario est honoré de faire partie des efforts et de l’investissement du gouvernement provincial envers la santé mentale et le bien-être de tous les élèves en Ontario. Nous sommes déterminés à soutenir les plus de 20 000 jeunes vulnérables à travers la province, un nombre en constante croissance. Nous nous engageons à être présents pour les familles, les enfants et les jeunes qui ont besoin de notre aide et nous sommes fiers que notre organisme fasse partie des efforts de l’Ontario pour se remettre de cette crise. »

– Susan Ingram, directrice générale, Grands Frères Grandes Sœurs (Ottawa)

« La technologie intégrée à l’enseignement constitue un échec lorsqu’elle diminue le rôle de l’enseignant dans le processus d’apprentissage. Le gouvernement de l’Ontario s’engage à trouver des solutions qui maximisent le rôle des enseignants dans l’amélioration des résultats des élèves dans les matières importantes des disciplines STIM, comme les mathématiques. Knowledgehook, qui a été éprouvé par le personnel enseignant dans 69 des 72 districts scolaires de l’Ontario, est utilisé par plus de 150 000 enseignantes et enseignants de mathématiques à l’échelle mondiale. L’annonce que le ministre Stephen Lecce a faite aujourd’hui montre une volonté d’aider à combler le fossé numérique et à préparer la prochaine génération de Canadiennes et de Canadiens capables de résoudre des problèmes au bénéfice de l’économie mondiale en mettant les éducateurs à l’avant-plan. »

– Travis Ratnam, directeur général, Knowledgehook

« Au cours des derniers mois, le gouvernement de l’Ontario, les conseils scolaires, le personnel enseignant, le personnel administratif et les parents ont tous travaillé ensemble et déployé des efforts extraordinaires pour aider les élèves de l’Ontario à faire la transition vers l’apprentissage à distance ou entièrement en ligne. Bien que rien ne puisse remplacer l’apprentissage en classe dirigé par un membre du personnel enseignant, ici, en Ontario, et partout dans le monde, nous avons vu ce que la technologie peut apporter pour renforcer la résilience de notre système d’éducation et pour avoir un véritable impact positif sur le mode d’apprentissage des élèves. »

– John Baker, président et chef de la direction, D2L

« Les mesures d’urgence nécessaires ont présenté d’importants risques pour la santé mentale des enfants qui ont été coupés de leurs réseaux de soutien à l’école. On peut donc s’attendre à ce que le retour à l’école présente également des difficultés exceptionnelles après une longue période de fermeture. L’amélioration de l’accès à des services professionnels et à d’autres ressources en santé mentale est une très bonne chose pour les enfants et leur famille. »

– Dr Ronald Cohn, président et chef de la direction, The Hospital for Sick Children