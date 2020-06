L’Ontario publie un guide sur l’élaboration d’un plan de sécurité au travail

Le gouvernement de l’Ontario a publié un nouveau guide d’information générale à l’intention des employeurs afin de les aider à élaborer un plan de sécurité pour mieux protéger leurs travailleurs, leurs clients et les consommateurs. Ils trouveront dans cette nouvelle trousse à outils téléchargeable des conseils sur la manière de contribuer à enrayer la COVID-19 alors que davantage de personnes retournent au travail dans le cadre de la deuxième étape du déconfinement de la province.

Le premier ministre Doug Ford était accompagné aujourd’hui de la vice-première ministre et ministre de la Santé, Christine Elliott, et du ministre du Travail, de la Formation et du Développement des compétences, Monte McNaughton, pour faire cette annonce.

« De plus en plus de régions de notre province passent à la deuxième étape du déconfinement, et nous voulons donner aux entreprises les outils et les ressources dont elles ont besoin pour s’adapter et réussir dans ce nouvel environnement, a déclaré le premier ministre Ford. Avec ce guide sur la sécurité au travail lié à la COVID-19, nous nous assurons de bien préparer les employeurs, leur personnel et leur clientèle pour une reprise sécuritaire des activités en leur recommandant les mesures de santé et de sécurité à suivre. »

Le nouveau guide aidera les employeurs à élaborer un plan de sécurité adapté à leur propre lieu de travail. Il contient notamment des renseignements sur l’utilisation des masques, les mesures de contrôle à mettre en œuvre sur le lieu de travail, classées par ordre d’importance, ainsi que sur l’équipement de protection individuelle dont les employés et employées pourraient avoir besoin.

Il s’agit du premier guide d’information générale sur la sécurité au travail que publie le gouvernement dans le contexte de la COVID-19. Il est accompagné d’un modèle de plan de sécurité que les employeurs peuvent utiliser pour élaborer leur propre plan de lutte contre la COVID-19. Ces ressources aideront les employeurs à :

Comprendre les risques de transmission du virus associés aux contacts de personne à personne et à des gestes comme se toucher le visage avec les mains après avoir touché des surfaces ou des objets contaminés.

Déterminer les mesures de contrôle nécessaires pour contribuer à atténuer les risques. Il peut s'agir de contrôles techniques comme l'installation de barrières en plexiglas pour séparer les travailleurs des clients, de contrôles administratifs limitant le nombre de personnes autorisées dans un espace à la fois, et de l'utilisation d'équipement de protection individuelle, notamment pour se protéger le visage et les yeux.

Élaborer un plan de sécurité au travail en fonction des risques définis et des mesures de contrôle qui conviennent au lieu de travail de l'employeur.

Mettre en œuvre son plan sur le lieu de travail, en évaluer l'efficacité et le mettre à jour au fur et à mesure de l'évolution de la situation.

Communiquer au personnel et aux autres personnes qui pénètrent sur le lieu de travail les mesures prises pour assurer leur sécurité.

Ce nouveau guide s’appuie sur 121 ressources en matière de sécurité au travail déjà publiées sur le site Ontario.ca/securiteCOVID afin de contribuer à protéger les travailleurs et travailleuses de l’Ontario contre le virus. Adaptées à 28 secteurs différents, dont ceux de la construction, de l’alimentation, de l’agriculture, de la fabrication et des soins de longue durée, ces ressources comprennent des directives de sécurité et des affiches utiles proposant des conseils. Elles ont été élaborées par le ministère du Travail, de la Formation et du Développement des compétences, en consultation avec les associations provinciales de santé et de sécurité.

« Rien n’est plus important que de protéger la santé et la sécurité des travailleurs et travailleuses, et de tous les Ontariens, pendant cette période sans précédent, a conclu le ministre McNaughton. J’encourage fortement tous les employeurs de la province à visiter notre site Web à Ontario.ca/covidsafety. Tout ce dont ils ont besoin s’y trouve : les outils, les ressources et les renseignements à jour. Alors que de plus en plus d’entreprises reprennent leurs activités, nous voulons nous assurer qu’elles sont en mesure de s’adapter rapidement et efficacement au nouvel environnement. »