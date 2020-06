L’Ontario développe de nouvelles ressources d’apprentissage à l’intention des élèves et du personnel enseignant

Le gouvernement de l’Ontario, en partenariat avec Science Nord et le Centre des sciences de l’Ontario, développe du contenu éducatif supplémentaire à l’intention des élèves et du personnel enseignant pendant la fermeture des écoles en raison de la flambée de COVID-19. La province investira jusqu’à 1,5 million de dollars dans l’élaboration de vidéos et de ressources conçues en Ontario afin de soutenir l’apprentissage des sciences, de la technologie, de l’ingénierie et des mathématiques (disciplines STIM). En phase avec les quatre matières scientifiques du curriculum, ces ressources aideront les élèves de la maternelle à la 12e année.

« Nous savons qu’il est important de fournir aux parents ainsi qu’aux éducatrices et aux éducateurs des ressources supplémentaires pour veiller à ce que les élèves continuent de participer et d’apprendre pendant cette période difficile, a déclaré Stephen Lecce, le ministre de l’Éducation. Grâce à notre partenariat avec Science Nord et le Centre des sciences de l’Ontario, nous pourrons concevoir de nouvelles ressources axées sur les compétences STIM qui permettront à nos élèves de bien se préparer pour pouvoir occuper les emplois de demain. »

Science Nord produira des ressources pour le personnel enseignant et les élèves des écoles élémentaires, tandis que le Centre des sciences de l’Ontario mettra au point du matériel pour ceux des écoles secondaires. Ces ressources seront toutes disponibles et accessibles en français et en anglais et comprendront :

des vidéos de perfectionnement professionnel pour les éducatrices et les éducateurs;

des activités STIM pratiques, virtuelles ou à réaliser à la maison, pour les élèves;

des activités et des feuilles de travail pour les élèves que les conseils scolaires pourront imprimer et distribuer.

« Depuis des décennies, Science Nord et le Centre des sciences de l’Ontario invitent les jeunes apprenantes et apprenants de la province à entrer dans le monde formidable des sciences, a déclaré Lisa MacLeod, la ministre des Industries du patrimoine, du sport, du tourisme et de la culture. Leurs expériences d’apprentissage pratiques et interactives ont permis d’inspirer la prochaine génération de scientifiques, de techniciennes et techniciens et de chercheuses et chercheurs ici même, en Ontario. Je suis fière que ces nouvelles ressources en ligne puissent soutenir les élèves, en mettant à leur disposition des contenus de haute qualité qui leur permettent de continuer d’apprendre à la maison pendant cette période sans précédent. »

« Science Nord est un moteur considérable de l’éducation dans le Nord de l’Ontario. Le gouvernement est donc fier de soutenir son travail d’élaboration de ressources éducatives virtuelles visant à aider le personnel enseignant et les élèves, a déclaré Greg Rickford, le ministre de l’Énergie, du Développement du Nord et des Mines et ministre des Affaires autochtones. Le Nord de l’Ontario abrite certains des esprits les plus vifs et les plus audacieux et nous remercions Science Nord pour son engagement continu à inspirer la créativité et à promouvoir l’apprentissage dans toute cette région. »

Les ressources sont accessibles sur les sites Web de Science Nord et du Centre des sciences de l’Ontario et du nouveau contenu y est ajouté chaque semaine. Les activités requièrent des objets et des fournitures du quotidien afin que les élèves puissent les réaliser en toute simplicité à la maison.

« Science Nord apprécie cette occasion de soutenir le personnel enseignant et les élèves de tout l’Ontario grâce à des expériences d’apprentissage STIM de haute qualité et menées par des scientifiques, a confié Guy Labine, le directeur général de Science Nord. Ces ateliers et ces ressources en ligne aideront le personnel enseignant à offrir aux élèves du palier élémentaire un apprentissage par la recherche à la maison. Alors que nous traversons toutes et tous une période et des difficultés sans précédent, nous restons unis dans notre objectif d’encourager la continuité de l’apprentissage en Ontario. Nous félicitons le ministère de l’Éducation pour son appui. »

« Au Centre des sciences de l’Ontario, notre mission a toujours été d’inspirer la découverte, d’encourager la curiosité et d’instiller l’amour de l’apprentissage, a expliqué Paul Kortenaar, le directeur général du Centre des sciences de l’Ontario. Nous sommes ravis de nous associer au ministère de l’Éducation afin de fournir ces ressources, axées sur le curriculum et destinées à prolonger l’expérience que nous offrons au personnel enseignant et aux élèves lors de leur visite sur place. »