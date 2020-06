D’autres régions de la province pourront entamer la deuxième étape de leur déconfinement ce vendredi

La remise en marche, ce vendredi, d’entreprises et de services supplémentaires dans certaines régions de la province va permettre à davantage d’Ontariens et Ontariennes de retourner au travail. Le gouvernement, en consultation avec le médecin hygiéniste en chef et les responsables locaux de la santé, autorise d’autres régions de la province à entamer la deuxième étape de leur déconfinement. Cette décision s’appuie sur les tendances positives des principaux indicateurs de santé publique au niveau local. Ces régions enregistrent une baisse du taux de transmission de la COVID-19, leurs hôpitaux et leur système de santé ont la capacité nécessaire, et leurs autorités de santé publique sont en mesure d’appuyer la gestion rapide des cas et la recherche des contacts. L’augmentation du nombre de tests effectués à l’échelle de la province est également un facteur pris en compte.

Le premier ministre Doug Ford était accompagné aujourd’hui de la vice-première ministre et ministre de la Santé, Christine Elliott, du ministre des Finances, Rod Phillips, du ministre du Développement économique, de la Création d’emplois et du Commerce, Vic Fedeli, et de la ministre des Industries du patrimoine, du sport, du tourisme et de la culture, Lisa MacLeod, pour faire cette annonce.

C’est en s’appuyant sur les conseils de santé publique et de sécurité au travail et grâce aux efforts collectifs des entreprises, travailleurs, travailleuses et familles de l’Ontario pour freiner la propagation du virus que le gouvernement poursuit la remise en marche de la province. Les nouvelles régions autorisées à passer à la deuxième étape du déconfinement le vendredi 19 juin à minuit une relèvent des autorités de santé publique suivantes :

Bureau de santé de Durham

Bureau de santé d’Haldimand-Norfolk

Bureau de santé de la région de Halton

Services de santé publique de Hamilton

Bureau de santé publique de Lambton

Bureau de santé de la région du Niagara

Service de santé de la région de York

Ces régions s’ajoutent aux 24 autres qui ont entamé la deuxième étape de leur déconfinement le 12 juin dernier. Avant de reprendre leurs activités, les propriétaires d’entreprises devront prendre connaissance des orientations en matière de sécurité au travail et des recommandations de santé publique.

« Grâce aux efforts collectifs de notre personnel de la santé de première ligne et des gens de ces régions pour arrêter la propagation de la COVID-19, davantage d’entreprises vont pouvoir rouvrir leurs portes et des milliers de personnes vont pouvoir retourner au travail et retrouver une source de revenus, a déclaré le premier ministre Ford. Les tendances en matière de santé publique s’améliorent de jour en jour à l’échelle de la province et j’ai bon espoir que toutes les régions de l’Ontario atteindront très bientôt la deuxième étape du déconfinement. Mais nous devons rester prudents pour éviter une nouvelle flambée ou une deuxième vague de pandémie. Continuons à suivre les conseils éclairés de nos responsables de la santé publique. »

Les régions qui relèvent des autorités de santé publique suivantes restent pour l’instant à la première étape du déconfinement.

Bureau de santé de la région de Peel

Bureau de santé de Toronto

Unité sanitaire de Windsor-Essex

La province va continuer à surveiller les tendances enregistrées par les principaux indicateurs de santé publique pour déterminer quand ces régions seront prêtes à entamer la deuxième étape du déconfinement.

« La remise en marche d’un plus grand nombre de régions de notre province témoigne des progrès continus que nous réalisons collectivement pour enrayer ce virus mortel, a déclaré la ministre Elliott. Alors que davantage d’entre vous reprenez le travail, retournez dans les magasins et retrouvez vos proches et vos amis, il est plus important que jamais de continuer à suivre les conseils de santé publique, en particulier en maintenant l’écart sanitaire avec toute personne extérieure à votre cercle social, afin que nous puissions bientôt passer à la troisième étape du déconfinement de manière sécuritaire et que cette transition soit un succès. »

La santé de la population reste la priorité absolue du gouvernement. Tous les Ontariens et Ontariennes doivent continuer à suivre les conseils de santé publique, notamment en respectant l’écart sanitaire, en portant un masque lorsqu’il est difficile de maintenir l’écart sanitaire, en se lavant les mains fréquemment et soigneusement, et en évitant de se toucher les yeux, le nez et la bouche. Si vous pensez être atteint de la COVID-19 ou si vous avez été en contact avec une personne atteinte de la COVID-19, faites-vous tester.

Le médecin hygiéniste en chef et les experts de la santé continueront à suivre de près l’évolution de la situation afin de déterminer quand les restrictions en matière de santé publique pourront être progressivement assouplies ou si elles devront être renforcées.