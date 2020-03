L’Ontario prend de nouvelles mesures pour freiner la propagation de la COVID-19

Le premier ministre Doug Ford et la vice-première ministre et ministre de la Santé, Christine Elliott, ont fait aujourd’hui (16 mars 2020 20h29) la déclaration suivante concernant les mesures importantes prises de manière continue pour empêcher la propagation de la COVID-19 :

« Depuis le moment où la COVID-19 est devenue un enjeu de santé publique, nous avons surveillé de près l’évolution de la situation et agi de manière décisive pour freiner la propagation de ce nouveau virus et protéger la santé et le mieux-être de tous les Ontariens.

Compte tenu des derniers développements aux niveaux national et international, y compris les preuves croissantes de propagation communautaire, l’Ontario prend des mesures supplémentaires pour contribuer à freiner la propagation de la maladie. Nous appuyant sur les conseils du médecin hygiéniste en chef de l’Ontario, le Dr David Williams, nous recommandons désormais la fermeture des bibliothèques, des écoles privées, des garderies, des églises et autres lieux de culte de même que l’annulation des programmes récréatifs. Nous recommandons également la fermeture des bars et des restaurants, sauf s’ils se limitent à offrir des plats à emporter ou la livraison à domicile. Ces mesures sont conformes aux plus récentes recommandations sanitaires qui préconisent d’éviter les rassemblements de plus de 50 personnes.

Notre gouvernement est conscient de l’impact significatif que ces mesures auront sur la vie des Ontariens et Ontariennes. Toutefois, avec l’augmentation constante du nombre de cas dans notre province, il est vital de suivre les conseils de nos experts en santé publique et de prendre des mesures décisives pour protéger la santé et la sécurité publiques ― c’est là la priorité absolue de notre gouvernement.

Nous sommes prêts à continuer de réagir rapidement et efficacement à tout scénario, au fil de l’évolution de la situation, pour assurer la sécurité de la population ontarienne. »

Lisez les dernières recommandations du Dr Williams décrivant les mesures de santé publique renforcées et ce que vous pouvez faire pour contribuer à freiner la propagation de la COVID-19.