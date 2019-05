THIBODEAU, Solange

Passed away unexpectedly at her home in Dubreuilville on Tuesday, May 21, 2019. Beloved wife of Andre Thibodeau for 51 years. Cherished and loving mother of Sylvie Boileau (Richard), Nathalie Beaulieu and Mario Thibodeau (Julie). Dedicated and loving grandmother of Patrice, Josée (Chris), Sophie and Vanessa. Proud great grandmother of Lily. Dear sister of Reginald and late Beatrice (late Claude). Solange will be sadly missed by her step-brothers, step-sisters, nieces and nephews.

Friends may visit at Ste-Cecile Church, Dubreuilville on Saturday, June 1, 2019, from 10:00 a.m. until time of the Celebration of Life at 11:30 p.m. with Reverend Michael Asorgoe officiating.

Memorial donations made to the Canadian Diabetes Association would be appreciated by the family.

Arrangements entrusted to the Kerry Funeral Home Ltd, Wawa. www.kerryfuneralhome.ca

Décédée subitement chez elle à Dubreuilville, le 21 mai 2019. Épouse bien-aimée de André Thibodeau pour 51 ans. Mère bien-aimée de Sylvie Boileau (Richard), Nathalie Beaulieu et Mario Thibodeau (Julie). Grand-maman dévouée de Patrice, Josée (Chris), Sophie et Vanessa. Arrière-grand-mère de Lily. Elle laisse dans le deuil son frére Réginald et sa sœur défunte Béatrice (défunt Claude). Se souviendront d’elle ses beaux-frères, belles-sœurs, nièces et neveux.

Parents et amis peuvent faire leur visite à l’église Sainte-Cécile de Dubreuilville le samedi 1er juin 2019 dès 10h jusqu’au moment de ses funérailles à 11h30 présidée par le révérend Michael Asorgoe.

Des dons commémoratifs peuvent êtres faits en faveur de la fondation canadienne du diabète.

Les arrangements funèbres ont été confiés auprès de Kerry Funeral Home Ltd, Wawa. www.kerryfuneralhome.ca