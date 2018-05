RIOUX, Charles Eu

né le 6 août 1940 et décédé le 27 mai 2018

C’est avec tristesse que nous annonçons le décès de M. Charles “Charlot” Eu Rioux décédé le 27 mai à l’hôpital entouré de sa famille à l’âge de 77 ans. Il laisse dans le deuil son épouse Marie Ann, ses 3 enfants Alain (Mélanie), Josée (John), Eric (Nancy), ses 7 petits-enfants Megan, Soleil, Mikaël, Sédrik, Aleksi, Kelsie et Dominick et plusieurs amis. Il est le plus jeune de 16 enfants. Charlot était un homme travaillant qui s’est dévoué à Dubreuil Forest Product Ltd. pendant 46 ans. Généreux, fier de sa famille avec un sens d’humour remarquable, toujours prêt à aider toutes les organisations surtout les Chevaliers de Colomb. Il aimait les plaisirs simple de la vie (ses grateux et mots cachés) et surtout d’être un vrai partisan des Canadiens de Montréal.

Parents et amis sont invités au Salon Funéraire P. M. Gilmartin Funeral Home au 140 Churchill Avenue à Wawa (705-856-7340) le 4 juin 2018 entre 13h et 14h. Suivra ensuite la mise en terre au Cimetière Woodland Cemetery.

Au lieu de fleurs comme témoignage de sympathie, la famille apprécierait les dons à la fondation de l’hôpital Lady Dunn.

“Bon voyage et repose en paix.”