Les députés néo-démocrates dénoncent les pénuries de personnel dans les équipes de lutte contre les feux des forêts sous le gouvernement Ford

À la suite des informations faisant état d’un manque de personnel au sein des équipes de lutte contre les feux de forêt, le porte-parole de l’opposition officielle en matière des Forêts, le député Guy Bourgouin (Mushkegowuk—Baie James), et la députée de Thunder Bay–Superior North, Lise Vaugeois, ont publié la déclaration conjointe suivante :

« Il continue d’y avoir un écart important entre ce que le gouvernement affirme et ce que vivent réellement les collectivités, les dirigeants des Premières Nations et les intervenants de première ligne sur le terrain », a déclaré le député Bourgouin.

« Il existe un décalage évident entre les affirmations publiques du gouvernement concernant la disponibilité des aéronefs, de l’équipement et des ressources, et les capacités réelles dont dispose la province pour intervenir face à ces incendies. Ce manque de transparence fait en sorte que ce sont les communautés du Nord qui en paient le prix. »

« Depuis des années, les pompiers forestiers, les dirigeants des Premières Nations et la vérificatrice générale tirent la sonnette d’alarme sur la nécessité de se préparer aux effets des changements climatiques et de doubler les ressources consacrées à la prévention si l’on veut être en mesure de gérer les feux de forêt en Ontario. Doug Ford et son gouvernement conservateur ont ignoré chacune de ces recommandations, et le résultat est la perte catastrophique de collectivités et d’entreprises qui étaient pourtant prospères », a déclaré la députée Vaugeois.

« Le ministre Harris affirme avoir embauché 168 nouveaux employés, mais la réalité est qu’il ne s’agit pas de nouveaux postes : ce sont des postes existants qui ont simplement été renommés. Il omet également de dire que nous perdons des pompiers forestiers d’expérience en raison de l’épuisement professionnel et des difficultés de rétention.

Nous n’avions pas suffisamment de personnel, et nous n’avions pas l’équipement nécessaire pour acheminer rapidement les équipes vers les incendies avant qu’ils ne deviennent incontrôlables. Malheureusement, communauté après communauté s’est retrouvée à lutter pour sa survie, sans avertissement ni soutien. »

« Nous avions besoin de ressources pour être mieux préparés afin d’éviter que la situation ne devienne aussi grave. Prétendre le contraire est profondément irrespectueux envers les personnes qui ont tout perdu en raison du manque total de planification de ce gouvernement. »