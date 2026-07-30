Le gouvernement fédéral investit dans les infrastructures pour les véhicules électriques et l’éducation dans l’ensemble du Canada

Depuis l’annonce de la nouvelle stratégie automobile du Canada l’hiver dernier, le gouvernement fédéral continue d’aider les familles et les entreprises canadiennes à faire le saut vers l’électrique en finançant l’installation de nouvelles infrastructures de recharge partout au pays sur une base courante.

Aujourd’hui, l’honorable Julie Dabrusin, ministre de l’Environnement, du Changement climatique et de la Nature, a annoncé que 10,9 millions de dollars sont accordés à 22 projets portant sur les infrastructures pour les véhicules électriques et la sensibilisation dans l’ensemble du Canada.

Le financement annoncé aujourd’hui comprend jusqu’a 9 millions de dollars qui serviront à installer près de 400 bornes de recharge partout au Canada grâce à 9 projets financés par le Programme d’infrastructure pour les véhicules à émission zéro. De plus, un financement d’environ 2 million de dollars ira à 13 projets d’éducation et de sensibilisation qui aideront la population canadienne à se familiariser avec les véhicules électriques et le fonctionnement de la recharge. Ces investissements permettront aux Canadiens et aux Canadiennes d’un océan à l’autre d’opter pour un moyen de transport propre et abordable en toute confiance.

En Colombie-Britannique, ces investissements s’inscrivent dans la même lancée que la transition spectaculaire vers l’électrification qui s’opère déjà dans la province, où plus de 8 900 bornes de recharge publique sont maintenant en place, soit une augmentation de 87 % depuis 2023.

Le Canada dispose d’un avantage indéniable : il possède l’un des réseaux électriques les plus propres au monde. Alors que nous faisons prendre de l’ampleur à notre réseau de recharge pour les véhicules électriques, nous continuons également à investir dans l’électricité propre qui, en réduisant les émissions, aide à lutter contre les changements climatiques. La stratégie nationale d’électrification nous permet de miser sur cet avantage pour stimuler l’innovation, alimenter la croissance économique et maintenir la compétitivité des industries canadiennes, tout en créant des emplois de qualité et en positionnant le Canada comme un chef de file de l’économie mondiale de l’énergie propre.

Les choix que nous faisons aujourd’hui seront déterminants pour l’avenir des transports au Canada et de notre industrie automobile dans les prochaines décennies. C’est pourquoi le gouvernement fédéral positionne le Canada comme un chef de file mondial de l’électrification des véhicules et des chaînes d’approvisionnement en batteries.