Le ministre Fraser annonce des mesures de soutien et un financement pour les victimes et les personnes survivantes de la traite de personnes

Le gouvernement du Canada prend des mesures plus énergiques pour protéger les victimes et les personnes survivantes de la traite de personnes grâce aux récentes réformes du Code criminel qui sont maintenant en vigueur. Ces modifications viennent renforcer les efforts continus visant à soutenir les victimes et les personnes survivantes, à tenir les coupables pour responsables et à prévenir ce crime odieux.

La Loi sur des mesures de réforme concernant la mise en liberté sou`s caution et la détermination de la peine rend la mise en liberté sous caution plus difficile à obtenir pour les personnes accusées de traite de personnes, en instaurant de nouvelles règles d’inversion du fardeau de la preuve. De plus, la Loi visant à protéger les victimes renforce les droits des victimes en rendant les aides au témoignage plus accessibles aux victimes de la traite de personnes, d’infractions d’ordre sexuel, de violence entre partenaires intimes et de harcèlement criminel.

À l’occasion de la Journée mondiale de la lutte contre la traite d’êtres humains, qui a lieu aujourd’hui, un financement de plus de 3,35 millions de dollars est accordé à neuf organismes non gouvernementaux afin qu’ils mènent à bien des projets visant à soutenir les victimes et les personnes survivantes de la traite de personnes. Parmi ces organismes figurent :

Angels of Hope Against Human Trafficking

CEASE – Centre to End All Sexual Exploitation

La Sortie

London Abused Women’s Centre

New Opportunities for Women (NOW) Canada Society

Réseau-Femmes du Sud-Ouest de l’Ontario

Stepping Stone Association

Violence sexuelle Nouveau-Brunswick

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Cet investissement aidera ces organismes à fournir des services essentiels destinés à soutenir les victimes et les personnes survivantes, à prévenir la traite de personnes et à renforcer les collectivités partout au Canada. Grâce à la collaboration des gouvernements provinciaux et territoriaux, ainsi que des partenaires à travers le pays, le travail pourra se poursuivre afin de contribuer à la prévention de ce crime tout en apportant un soutien aux personnes touchées.

Cette annonce a été faite au nom de l’honorable Sean Fraser, ministre de la Justice et procureur général du Canada et ministre responsable de l’Agence de promotion économique du Canada atlantique.