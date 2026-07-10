Manitoulin OPP – M’Chigeeng First Nation Shelter-in-Place Lifted

UPDATE (5:30 p.m.): The shelter-in-place in M’Chigeeng First Nation near the area of Mnaawnkwad Drive and Riverside Drive has been lifted.

There is no risk to public safety and members of the public may resume their regular activities. The investigation remains ongoing. The OPP along with UCCM Anishnaabe Police are thanking the public for their cooperation and understanding.

MISE À JOUR (17 h 30) : L’ordre de rester chez soi émis dans la Première Nation de M’Chigeeng, près du croisement entre Mnaawnkwad Drive et Riverside Drive, a été levé.

Il n’y a aucun risque pour la sécurité publique et la population peut reprendre ses activités habituelles. L’enquête se poursuit. La Police provinciale de l’Ontario (OPP) et la police Anishnaabe de l’UCCM remercient la population pour sa coopération et sa compréhension.

UPDATED LOCATION (3:40 p.m.): Members of the public in M’Chigeeng First Nation near the area of Mnaawnkwad Drive and Riverside Drive are advised to continue sheltering-in-place due to an active police investigation involving a possibly armed individual in the area.

Residents in the affected area should remain indoors in a secured location. Those not currently in the affected area are asked to avoid travelling there. Do not engage with anyone suspicious and do not pick up any hitchhikers. Call 9-1-1 immediately if you see or encounter the possibly armed individual. An increased police presence will remain as officers continue their response and investigation. OPP and UCCM Anishnaabe Police are taking all necessary precautions to ensure public safety and will provide updates as more information becomes available.

MISE À JOUR SUR LE LIEU DE L’INCIDENT (15 h 40): Il est conseillé aux habitants de la Première Nation de M’Chigeeng, à proximité du croisement entre Mnaawnkwad Drive et Riverside Drive, de se confiner sur place en raison d’une enquête policière en cours concernant un individu susceptible d’être armé dans le secteur.

Les résidents de la zone concernée doivent rester à l’intérieur, dans un endroit sûr. Il est demandé à ceux qui ne se trouvent pas actuellement dans cette zone d’éviter de s’y rendre. N’abordez aucune personne suspecte et ne prenez aucun auto-stoppeur. Appelez immédiatement le 9-1-1 si vous apercevez ou rencontrez l’individu susceptible d’être armé. Une présence policière renforcée sera maintenue pendant que les agents poursuivent leur intervention et leur enquête. La Police provinciale de l’Ontario (Police provinciale) et la police Anishnaabe de l’UCCM prennent toutes les précautions nécessaires pour assurer la sécurité publique et fourniront des mises à jour dès que de nouvelles informations seront disponibles.

UPDATE (1:25 p.m.): Members of the public in M’Chigeeng First Nation near the area of Hall Street, Mnaawnkwad Drive, and Corbiere Street are advised to continue sheltering-in-place due to a police investigation involving a possibly armed individual in the area. Residents in the affected area should remain indoors in a secured location. Those not currently in the affected area are asked to avoid travelling there. Do not approach or engage with anyone suspicious. Call 9-1-1 immediately if you see or encounter the possibly armed individual. An increased police presence will remain as officers continue their response and investigation. OPP and UCCM Anishnaabe Police are taking all necessary precautions to ensure public safety and will provide updates as more information becomes available.

MISE À JOUR (13 h 25): Il est conseillé aux habitants de la Première Nation de M’Chigeeng, à proximité de Hall Street, Mnaawnkwad Drive et Corbiere Street, de rester chez eux en raison d’une enquête policière concernant un individu susceptible d’être armé dans le secteur. Les résidents de la zone concernée doivent rester à l’intérieur, dans un endroit sûr. Les personnes qui ne se trouvent pas actuellement dans la zone concernée sont priées d’éviter de s’y rendre. Ne vous approchez pas et n’interagissez pas avec toute personne suspecte. Appelez immédiatement le 9-1-1 si vous apercevez ou rencontrez l’individu susceptible d’être armé. Une présence policière renforcée sera maintenue pendant que les agents poursuivent leur intervention et leur enquête. La Police provinciale de l’Ontario (Police provinciale) et la police Anishnaabe de l’UCCM prennent toutes les précautions nécessaires pour assurer la sécurité publique et fourniront des mises à jour dès que de nouvelles informations seront disponibles.

UPDATE (11:30 a.m.): Members of the public in M’Chigeeng First Nation near the area of Hall Street, Mnaawnkwad Drive, and Corbiere Street are advised to continue sheltering-in-place due to a police investigation involving a possibly armed individual in the area. Residents in the affected area should remain indoors in a secured location. Those not currently in the affected area are asked to avoid travelling there. Do not approach or engage with anyone suspicious. Call 9-1-1 immediately if you see or encounter the possibly armed individual. An increased police presence will remain as officers continue their response and investigation. OPP and UCCM Anishnaabe Police are taking all necessary precautions to ensure public safety and will provide updates as more information becomes available.

MISE À JOUR (11 h 30): Il est conseillé aux habitants de la Première Nation de M’Chigeeng, à proximité de Hall Street, Mnaawnkwad Drive et Corbiere Street, de rester chez eux en raison d’une enquête policière concernant un individu susceptible d’être armé dans le secteur. Les résidents de la zone concernée doivent rester à l’intérieur, dans un endroit sûr. Les personnes qui ne se trouvent pas actuellement dans la zone concernée sont priées d’éviter de s’y rendre. Ne vous approchez pas et n’interagissez pas avec toute personne suspecte. Appelez immédiatement le 9-1-1 si vous apercevez ou rencontrez l’individu susceptible d’être armé. Une présence policière renforcée sera maintenue pendant que les agents poursuivent leur intervention et leur enquête. La Police provinciale de l’Ontario (Police provinciale) et la police Anishnaabe de l’UCCM prennent toutes les précautions nécessaires pour assurer la sécurité publique et fourniront des mises à jour dès que de nouvelles informations seront disponibles.

Released at 9:35 a.m. The Manitoulin Detachment of the Ontario Provincial Police (OPP) and United Chiefs & Councils of Manitoulin (UCCM) Anishnaabe Police Service are advising members of the public in M’Chigeeng First Nation near the area of Hall Street, Mnaawnkwad Drive, and Corbiere Street to shelter-in-place. Police are actively responding to an incident involving a potentially armed individual in the area.

As a precaution, members of the public in this area are asked to take the following safety precautions:

If you are outside, seek shelter immediately in a secure location.

If you are inside, lock all doors and windows, and close curtains or blinds to avoid drawing attention.

Do not approach or engage with anyone suspicious. Call 9-1-1 immediately if you see or encounter the possibly armed individual.

Motorists are asked to avoid the area and should not pick up hitchhikers. If you are driving in or through this area, please proceed directly to your destination and do not make any additional stops.

Follow any instructions provided by officers at the scene.

Individuals not currently in the affected area are requested to avoid travelling there until further notice. An increased police presence can be expected while officers continue their response and investigation.

We recognize the significant emotional impact that receiving a shelter in place can cause. The OPP is taking every precaution necessary to resolve this situation. We ask all members of the public to take actions to protect their safety while police work to apprehend the individual.

If you have any information regarding the incident, please call OPP at 1-888-310-1122. In an emergency, call 9-1-1.

Further information will be released as it becomes available. Members of the public are asked to follow the OPP on X at @OPP_NER or on Facebook @OPPNorthEast for more information as this incident unfolds.

Il est conseillé aux habitants de la Première Nation de M’Chigeeng se trouvant à proximité de Hall Street, Mnaawnkwad Drive et Corbiere Street de rester à l’intérieur. La police intervient actuellement suite à un incident impliquant un individu susceptible d’être armé dans le quartier.

Si vous vous trouvez dans cette zone ou à proximité, veuillez prendre les précautions de sécurité suivantes :

Si vous êtes à l’extérieur, mettez-vous immédiatement à l’abri dans un endroit sûr.

Si vous êtes à l’intérieur, verrouillez toutes les portes et fenêtres, et fermez les rideaux ou les stores pour ne pas attirer l’attention.

Ne vous approchez pas et n’interagissez pas avec toute personne suspecte. Appelez immédiatement le 911 si vous apercevez ou rencontrez l’individu susceptible d’être armé.

Les automobilistes sont priés d’éviter le secteur et de ne pas prendre d’auto-stoppeurs. Si vous circulez dans ce secteur ou le traversez, veuillez vous rendre directement à votre destination sans faire d’autres arrêts.

Suivez toutes les directives données par les agents sur place.

Les personnes qui ne se trouvent pas actuellement dans la zone concernée sont priées d’éviter de s’y rendre jusqu’à nouvel avis. Une présence policière renforcée est à prévoir pendant que les agents poursuivent leur intervention et leur enquête.

Nous sommes conscients de l’impact émotionnel important que peut entraîner un ordre de confinement sur place. La Police provinciale de l’Ontario (Police provinciale) prend toutes les précautions nécessaires pour résoudre cette situation et maintenir la sécurité publique.

De plus amples informations seront communiquées dès qu’elles seront disponibles.