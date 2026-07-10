L’Ontario accorde plus de 700 000 $ à Thunder Bay dans le cadre du Fonds pour l’accélération de la construction

Le gouvernement de l’Ontario accorde à la ville de Thunder Bay une somme de 709 280 $ dans le cadre du troisième cycle du Fonds pour l’accélération de la construction, qui offre un financement aux municipalités atteignant au moins 80 % de leurs objectifs provinciaux en matière de logement. En 2025, Thunder Bay a mis en chantier 243 nouveaux logements, dépassant ainsi son objectif annuel de 10 %. Ce financement aidera la ville de Thunder Bay à construire davantage de logements et d’infrastructures communautaires, tout en faisant progresser le plan provincial visant à protéger l’Ontario en investissant dans des projets qui soutiennent la croissance économique et maintiennent les travailleurs en poste.

« Nous mettons tout en œuvre pour faire construire plus de logements partout en Ontario, et nous voulons donc reconnaître les municipalités qui font leur part et obtiennent des résultats, a déclaré Graydon Smith, ministre associé des Affaires municipales et du Logement. Thunder Bay a dépassé son objectif, et ce financement contribuera à assurer la mise en place des infrastructures nécessaires pour poursuivre la construction et soutenir une croissance continue. »

Annoncé en août 2023, le Fonds pour l’accélération de la construction est un programme triennal d’une enveloppe pouvant atteindre 1,2 milliard de dollars qui aide les municipalités à construire plus de logements plus rapidement. Ce fonds récompense les municipalités qui réalisent des progrès significatifs vers l’atteinte de leurs objectifs en matière de logement en finançant les infrastructures nécessaires pour favoriser la construction de nouveaux logements et la croissance des collectivités.

« Nous demeurons reconnaissants envers le gouvernement de l’Ontario pour le financement accordé dans le cadre du Fonds pour l’accélération de la construction, et nous sommes fiers de ce que nous avons pu accomplir grâce à celui-ci, a déclaré Ken Boshcoff, maire de Thunder Bay. Ces fonds nous ont permis non seulement de construire plus de logements à court terme, mais aussi de jeter les bases qui permettront à notre collectivité de continuer à croître dans les années à venir. »

Le gouvernement de l’Ontario contribue également à accélérer la construction de nouveaux logements et d’infrastructures en simplifiant les processus d’aménagement et en réduisant les coûts inutiles, notamment grâce à la Loi de 2026 pour la construction de logements et l’amélioration de l’infrastructure de transport et à la Loi de 2026 sur la mise en œuvre de l’allégement de la TVH (remises relatives aux biens résidentiels) adoptées récemment.

Dans le cadre du Partenariat Canada-Ontario pour la construction, doté d’une enveloppe pouvant atteindre 8,8 milliards de dollars, l’Ontario a mis en place le Programme de réduction des redevances d’aménagement, qui financera des projets d’infrastructure favorisant le logement sur une période de 10 ans. Le financement sera accordé en priorité aux municipalités qui réduisent et maintiennent ces réductions sur les redevances d’aménagement. L’entente prévoit également la suppression de la TVH sur les logements neufs du 1er avril 2026 au 31 mars 2027, ce qui permettra aux acheteurs d’économiser jusqu’à 130 000 $ sur le coût d’un logement neuf. Ensemble, ces mesures contribuent à améliorer l’abordabilité, à soutenir les constructeurs qui mettent en chantier de nouveaux logements et à maintenir les travailleurs en poste.