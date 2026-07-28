L’Ontario et le Canada investissent plus de 7,2 millions de dollars pour protéger les travailleurs du Nord

Le gouvernement de l’Ontario s’associe au gouvernement du Canada afin d’investir plus de 7,2 millions de dollars dans le cadre de l’Initiative Canada-Ontario d’aide aux travailleurs en raison des droits de douane. Cette aide financière vise à protéger les effectifs du Nord, à renforcer les industries clés et à façonner une économie plus compétitive et résiliente face à l’incertitude économique mondiale. Ces fonds permettront à plus de 500 travailleurs du Nord de l’Ontario d’enrichir leurs compétences, d’accéder à des professions recherchées et de garantir aux employeurs de la région la main-d’œuvre spécialisée dont ils ont besoin pour croître et prospérer.

« Le plus grand avantage concurrentiel de l’Ontario repose sur ses talents d’exception », a déclaré David Piccini, ministre du Travail, de l’Immigration, de la Formation et du Développement des compétences. « Protéger l’Ontario c’est veiller à ce que les travailleurs possèdent les qualifications requises pour réussir, quels que soient les obstacles. Grâce à ces engagements budgétaires, nous facilitons la transition vers des emplois bien rémunérés, nous appuyons les entreprises confrontées à des pressions économiques et nous consolidons les filières qui stimuleront la vitalité future de la province. »

La province versera ce financement par l’entremise de Compétences+ Ontario, un programme qui rassemble employeurs et organismes de formation pour guider les candidats vers les secteurs moteurs de la croissance économique et de la compétitivité à long terme. Aujourd’hui, quatre organismes du Nord de la province bénéficient de cet appui :

Algoma Steel Inc. : une enveloppe de 1 486 153 $ pour aider 250 travailleurs de la sidérurgie à perfectionner leurs compétences afin d’évoluer au sein des industries métallurgique et manufacturière en plein essor. Les participants suivront un apprentissage technique et professionnel axé sur l’employabilité, les préparant à des fonctions stables et bien rétribuées, renforçant leur mobilité sur le marché du travail et leur permettant de bâtir une carrière durable dans le secteur de la fabrication.

une enveloppe de 1 486 153 $ pour aider 250 travailleurs de la sidérurgie à perfectionner leurs compétences afin d’évoluer au sein des industries métallurgique et manufacturière en plein essor. Les participants suivront un apprentissage technique et professionnel axé sur l’employabilité, les préparant à des fonctions stables et bien rétribuées, renforçant leur mobilité sur le marché du travail et leur permettant de bâtir une carrière durable dans le secteur de la fabrication. Canadian Skills Training and Employment Coalition (CSTEC) : une somme de 1 550 992 $ attribuée pour permettre à 120 travailleurs de l’industrie d’acquérir les aptitudes propres aux métiers spécialisés, notamment en soudure et en mécanique industrielle. Dispensé sur une période de 4 à 18 semaines dans plusieurs collectivités ontariennes, dont Sault-Sainte-Marie, le programme combine des certifications en santé et sécurité reconnues par l’industrie à des stages rémunérés afin de préparer les participants aux occasions qu’offrent les secteurs où la demande est forte.

une somme de 1 550 992 $ attribuée pour permettre à 120 travailleurs de l’industrie d’acquérir les aptitudes propres aux métiers spécialisés, notamment en soudure et en mécanique industrielle. Dispensé sur une période de 4 à 18 semaines dans plusieurs collectivités ontariennes, dont Sault-Sainte-Marie, le programme combine des certifications en santé et sécurité reconnues par l’industrie à des stages rémunérés afin de préparer les participants aux occasions qu’offrent les secteurs où la demande est forte. Collège Confederation d’arts appliqués et de technologie : un octroi de 2 780 400 $ pour aider 110 travailleurs touchés par les droits de douane ainsi que des chercheurs d’emploi affectés par la restructuration des branches forestière et des pâtes et papiers à Thunder Bay à se réorienter vers des carrières recherchées. Les participants recevront une formation en conduite d’équipement lourd, en mécanique industrielle, en soudure, en électricité et en conduite de véhicules commerciaux, leur conférant ainsi les atouts requis pour répondre aux besoins du marché du travail local.

un octroi de 2 780 400 $ pour aider 110 travailleurs touchés par les droits de douane ainsi que des chercheurs d’emploi affectés par la restructuration des branches forestière et des pâtes et papiers à Thunder Bay à se réorienter vers des carrières recherchées. Les participants recevront une formation en conduite d’équipement lourd, en mécanique industrielle, en soudure, en électricité et en conduite de véhicules commerciaux, leur conférant ainsi les atouts requis pour répondre aux besoins du marché du travail local. Washagamis Bay Investment Corporation : un montant de 1 395 150 $ pour former 40 chercheurs d’emploi, principalement issus des communautés autochtones du territoire du Traité nº 3, dans les domaines de la construction résidentielle, de la foresterie et des infrastructures de télécommunications dans la région de Kenora. Cette initiative répond aux besoins locaux en main-d’œuvre tout en traçant des voies vers des emplois gratifiants et durables.

Le programme Compétences+ Ontario est financé dans le cadre de l’Initiative Canada-Ontario d’aide aux travailleurs en raison des droits de douane, un investissement de 228,8 millions de dollars destiné à élargir le soutien à l’apprentissage et à l’emploi pour les personnes touchées par les différends commerciaux internationaux. Ce projet aidera jusqu’à 27 000 travailleurs de la province à se réorienter, à relever leur niveau de qualification et à demeurer compétitifs dans des secteurs névralgiques de l’économie, tels que le bois d’œuvre résineux, la sidérurgie et la construction automobile.

« Il s’agit d’un investissement direct dans les gens du Nord de l’Ontario, qui travaillent dur », a déclaré Patty Hajdu, ministre de l’Emploi et des Familles et ministre responsable de l’Agence fédérale de développement économique pour le Nord de l’Ontario. « Dans un contexte où les droits de douane et les pressions économiques mondiales continuent d’avoir des répercussions sur les travailleurs et les collectivités, personne ne sera laissé pour compte. En dotant plus de 500 travailleurs des compétences dont ils ont besoin pour faire carrière dans des secteurs où la demande est forte, nous bâtissons des collectivités plus résilientes partout dans le Nord de l’Ontario, qui sont prêtes à relever les défis qui se présenteront. »

L’Ontario continue de prendre des mesures concrètes pour protéger les travailleurs, les entreprises et les collectivités face aux perturbations du commerce international. En investissant dans le développement des compétences et en aidant les employeurs à retenir leur personnel expérimenté, la province consolide ses secteurs stratégiques et forge une économie plus forte, dynamique et compétitive, en mesure de créer des emplois de qualité pour les générations à venir.