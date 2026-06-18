Une finissante remarquable qui inspire la jeunesse francophone

Le Conseil scolaire catholique Nouvelon est fier de souligner les contributions remarquables de Jordan Chalykoff, finissante de la 12e année à l’école secondaire Saint-Joseph (Wawa). Elle se distingue par son dévouement envers la francophonie et la jeunesse.

Animée par un leadership naturel, Jordan laisse une empreinte durable au sein de sa communauté scolaire. Par son implication en tutorat auprès des élèves de la 1re à la 8e année, elle joue un rôle clé dans le développement de leur confiance et de leurs compétences en français. Polyvalente et engagée, Jordan agit également comme entraîneuse pour leurs équipes sportives des plus jeunes. Ces interactions multiples auprès des enfants témoignent de sa volonté à partager ses connaissances et à cultiver une fierté linguistique chez ceux-ci.

L’impact de Jordan se fait même sentir dans sa collectivité. Elle a cumulé plus de 262 heures de service communautaire depuis la 9e année afin de soutenir divers organismes communautaires. Élève active, respectueuse et déterminée, Jordan s’illustre aussi dans plusieurs disciplines sportives, notamment le basketball, le soccer, le volleyball et la danse compétitive. Elle fait preuve d’un équilibre remarquable entre ses engagements scolaires, communautaires et personnels.

« Mon souvenir préféré est lorsque nous avons fait un voyage de trois jours en canoë au parc provincial Obatanga en 11e année. Nous avons passé du temps en plein air et chanté des chansons. J’ai eu beaucoup de plaisir avec ma classe », raconte Jordan Chalykoff, finissante de l’ÉS Saint-Joseph. L’an prochain, Jordan entamera un baccalauréat en sciences infirmières à l’Université d’Ottawa. Les Chevaliers de l’ÉS Saint-Joseph la félicitent chaleureusement pour son engagement exceptionnel et lui souhaitent le plus grand des succès!