NE OPP – Have you seen Terry?

Sault OPP is seeking the public’s assistance in locating a missing 68-year-old, described as male, 5’4″, medium build, possibly wearing fishing waders. Last seen in Harmony Beach, north of Sault Ste Marie. If you have any information, please call OPP a 1-888-310-1122 with reference # E260565007.
Sault OPP sollicite l’aide du public pour retrouver un homme de 68 ans disparu, décrit comme mesurant 1,62 m, de corpulence moyenne, et portant peut-être des cuissardes de pêche. Il a été vu pour la dernière fois à Harmony Beach, au nord de Sault-Sainte-Marie. Si vous disposez d’informations, veuillez contacter la Police provinciale au 1-888-310-1122 en mentionnant le numéro de référence E260565007.
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