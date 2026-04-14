PM Carney suspend la taxe d’accise fédérale sur l’essence et le combustible diesel pour réduire les coûts des Canadiennes et des Canadiens

Le 14 avril 2026

Ottawa (Ontario)

Le contexte mondial évolue rapidement. En conséquence, le nouveau gouvernement du Canada se concentre sur ce qu’il peut contrôler : bâtir une économie plus forte, plus indépendante et plus résiliente. Nous bâtissons une économie dans laquelle la population canadienne bénéficie d’une plus grande sécurité, d’une plus grande certitude et d’un coût de la vie moins élevé.

Les conflits mondiaux et les perturbations persistantes de l’approvisionnement au Moyen-Orient font grimper le prix du carburant partout dans le monde. Afin de renforcer la sécurité énergétique du Canada et de réduire sa dépendance aux facteurs externes, notre gouvernement fait avancer de grands projets pour exploiter pleinement le potentiel du pays en matière d’énergies propres et conventionnelles. Nous investissons massivement dans l’électricité, le gaz naturel liquéfié (GNL) et l’énergie nucléaire afin de fournir à la population canadienne une énergie propre, abordable et fiable. Tout en bâtissant à long terme, nous apportons une aide immédiate pour réduire les coûts des Canadiennes et des Canadiens dès maintenant, notamment en réduisant les impôts de 22 millions de Canadiennes et de Canadiens, en annulant la taxe carbone ainsi qu’en protégeant et en élargissant les programmes sociaux essentiels.

Aujourd’hui, le premier ministre Mark Carney a annoncé que le gouvernement suspendra temporairement la taxe d’accise fédérale sur l’essence et le combustible diesel partout au Canada. À compter du 20 avril 2026, le nouveau gouvernement du Canada suspendra le montant total de la taxe sur l’essence et le combustible diesel jusqu’au 7 septembre 2026. Cette mesure devrait avoir pour effet de réduire la facture des Canadiens à la station-service de 10 cents du litre sur l’essence régulière et de 4 cents du litre sur le combustible diesel. Le gouvernement suspend également temporairement la taxe d’accise fédérale sur les carburants d’aviation.

La réduction de la taxe sur l’essence et le combustible diesel jusqu’à la fête du Travail est une mesure responsable qui permettra de réduire les coûts d’exploitation des transporteurs routiers et des entreprises des secteurs de l’alimentation, de l’agriculture, du logement, de la construction et de la livraison. Grâce à la baisse des coûts et à une meilleure santé financière, les entreprises pourront embaucher davantage de travailleurs, construire en toute confiance et exporter plus de produits vers les marchés mondiaux.

Le nouveau gouvernement du Canada a été élu pour bâtir une économie plus résiliente – une économie qui crée de bonnes carrières, qui renforce notre souveraineté et qui permet aux Canadiennes et aux Canadiens de bénéficier d’un meilleur coût de la vie. Nous prenons des mesures rapides et ambitieuses pour bâtir un pays qui offre plus de certitude, de sécurité et de prospérité à l’ensemble de notre population.