Le Canada et le Manitoba signent une nouvelle entente pour accélérer la réalisation de grands projets

Le 14 avril 2026

Ottawa (Ontario)

Le monde évolue rapidement. Par conséquent, le nouveau gouvernement du Canada se concentre sur ce qu’il peut contrôler. Nous bâtissons une économie plus forte, plus indépendante et plus résiliente. Il s’agit d’une économie qui repose sur les bases solides que constituent nos industries et nos travailleurs canadiens, et qui est soutenue par un réseau diversifié de partenaires commerciaux internationaux.

C’est pourquoi le nouveau gouvernement du Canada diversifie nos partenariats commerciaux grâce à la conclusion de plus de 20 accords économiques et de sécurité sur quatre continents. Afin d’exploiter pleinement le potentiel de ces partenariats, le nouveau gouvernement du Canada collabore avec les provinces, les territoires et les gouvernements autochtones pour assurer la création rapide et à grande échelle de nouveaux ports, d’autoroutes et de corridors commerciaux et énergétiques.

Aujourd’hui, le premier ministre Mark Carney et le premier ministre du Manitoba, Wab Kinew, ont annoncé une nouvelle entente de collaboration entre le Manitoba et le Canada en ce qui a trait aux évaluations environnementales et aux évaluations d’impact.

Cette entente permettra d’adopter l’approche « un projet, une évaluation » pour les grandes initiatives d’infrastructure mises en œuvre au Manitoba. Le Canada et le Manitoba établiront un processus d’évaluation simplifié et souple qui réduira au minimum les chevauchements et accélérera la réalisation des grands projets tout en renforçant les mesures de protection environnementale et en respectant les droits des peuples autochtones. L’entente permet aux deux gouvernements d’adopter le processus d’évaluation le plus efficace selon les cas, soit en s’appuyant sur le processus du Manitoba, soit en mettant en œuvre une approche coordonnée entre le gouvernement fédéral et le gouvernement provincial.

La nouvelle entente de collaboration contribuera à accélérer la mise en œuvre de grands projets d’infrastructure dans l’ensemble du Manitoba, permettant ainsi de lancer plus rapidement des chantiers comme le projet Port de Churchill plus. Ce projet vise à moderniser le port de Churchill en y proposant des améliorations potentielles telles qu’une route toutes saisons, l’amélioration de la ligne ferroviaire, la création d’un nouveau corridor énergétique et le renforcement de nos capacités en matière de brise-glaces. Ensemble, ces améliorations mèneraient à la mise en place d’un corridor commercial fiable dans le Nord, permettant ainsi au Canada d’exporter davantage de ressources vers les marchés européens. En septembre 2025, le nouveau gouvernement du Canada a soumis ce projet au Bureau des grands projets pour contribuer à sa réalisation. Depuis, le gouvernement fédéral a alloué 500 000 dollars pour favoriser la prise de décisions par les Premières Nations et soutenir la création de la Société Couronne-Autochtones du Manitoba pour soutenir la direction du projet. De plus, par l’intermédiaire du Bureau des grands projets, il a travaillé avec le secteur privé pour étudier des moyens efficaces d’acheminer des minéraux critiques et du GNL en passant par le port. Grâce à l’entente de collaboration signée aujourd’hui, le Canada et le Manitoba peuvent maintenant mettre en commun leurs ressources pour faire avancer ce projet et réaliser tout son potentiel.

Cette entente s’appuie sur le solide partenariat entre les gouvernements du Canada et du Manitoba. Ce partenariat se fonde sur une mission commune qui consiste à réaliser de grands projets rapidement. Il s’agit de la septième entente sur les évaluations d’impact conclue par le Canada avec une province, après celles signées avec l’Alberta, la Nouvelle-Écosse, l’Île-du-Prince-Édouard, l’Ontario, le Nouveau-Brunswick et la Colombie-Britannique.