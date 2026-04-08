Carney lance le Fonds pour bâtir des collectivités fortes et annonce la première série de projets

Le 7 avril 2026

Brampton (Ontario)

L’économie mondiale évolue rapidement, et bon nombre de Canadiennes et de Canadiens en ressentent les effets au pays, notamment en raison des contraintes sur le plan du logement et des infrastructures. Pour y remédier, le nouveau gouvernement du Canada se penche sur ce qu’il peut améliorer : il augmente l’offre de logements et investit dans des infrastructures modernes et fiables pour bâtir des collectivités fortes où les coûts sont abordables pour les Canadiennes et les Canadiens.

Dans le Budget 2025, le gouvernement du Canada a annoncé la création du Fonds pour bâtir des collectivités fortes, un investissement de 51 milliards de dollars qui porte sur la construction des infrastructures dont les Canadiennes et les Canadiens ont besoin chaque jour. Ce fonds accélérera ainsi la construction d’hôpitaux, de centres de loisirs, d’universités et de collèges pour les collectivités au pays; l’aménagement de ponts pour le transport des marchandises; ainsi que l’établissement de réseaux de transport en commun et d’approvisionnement en eau pour les municipalités.

Pour donner suite à cet engagement, aujourd’hui, le premier ministre Mark Carney a lancé officiellement le Fonds pour bâtir des collectivités fortes et annoncé le premier projet, à savoir le projet du centre communautaire et du parc Embleton à Brampton, en Ontario. Cela représente un investissement de 64 millions de dollars, qui permettra de construire ce centre communautaire de 175 000 pieds carrés avec piscine, gymnase, centre de conditionnement physique, service de garde d’enfants, ainsi que divers espaces communautaires et installations récréatives à l’extérieur. Il s’agit du premier d’une série de 13 projets qui seront mis en œuvre à travers le pays dans le cadre du Fonds pour bâtir des collectivités fortes, avec un financement du gouvernement fédéral de 300 millions de dollars. D’autres annonces suivront dans les semaines à venir. Outre le projet du centre communautaire et du parc Embleton, la première série de projets est présentée ici.

Le Fonds sera un véritable catalyseur dans le domaine des infrastructures; le financement sera complété par près de 17 milliards de dollars provenant des provinces, et des milliards supplémentaires proviendront de partenariats avec les municipalités et les territoires ainsi que de capitaux du secteur privé. Grâce à la contribution de contrepartie des provinces, les projets financés par le Fonds permettront de contribuer à la création de 42 000 emplois par année en moyenne, dans des domaines allant de l’ingénierie aux métiers spécialisés. Le Fonds fera augmenter le PIB du Canada de 95 milliards de dollars au cours de la prochaine décennie. Cela représente environ 12 milliards de dollars d’investissements dans les infrastructures chaque année au cours des huit prochaines années, soit près du double du montant investi au cours des huit dernières années.

Le Fonds pour bâtir des collectivités fortes fournira du financement dans trois grands volets :

Volet provincial et territorial : 17,2 milliards de dollars sur dix ans pour planifier, construire et réaliser des projets d’infrastructures publiques essentielles dans les provinces et les territoires dans le cadre d’ententes bilatérales. Les provinces devront réaliser des investissements égaux à ceux du gouvernement fédéral et prendre des mesures pour réduire les coûts de construction, y compris pour les infrastructures dans le domaine du logement, notamment en diminuant les redevances d’aménagement lorsque celles-ci constituent un obstacle à la construction de logements. Ce volet comprend du financement pour : Des infrastructures dans le domaine de la santé : Un investissement ciblé de 5 milliards de dollars sur trois ans dans les infrastructures de santé, afin de financer en priorité la modernisation des infrastructures essentielles en santé, notamment les hôpitaux, les centres de soins d’urgence, ainsi que les établissements de soins palliatifs, de santé mentale et de soins de longue durée.

Un investissement ciblé de 5 milliards de dollars sur trois ans dans les infrastructures de santé, afin de financer en priorité la modernisation des infrastructures essentielles en santé, notamment les hôpitaux, les centres de soins d’urgence, ainsi que les établissements de soins palliatifs, de santé mentale et de soins de longue durée. Des infrastructures dans le domaine du logement : Des projets qui soutiennent et facilitent la construction de logements, notamment les installations de traitement de l’eau potable et des eaux usées, les routes et les ponts, les transports en commun et les infrastructures communautaires.

Des projets qui soutiennent et facilitent la construction de logements, notamment les installations de traitement de l’eau potable et des eaux usées, les routes et les ponts, les transports en commun et les infrastructures communautaires. Des infrastructures relatives aux collèges et aux universités : La construction de nouvelles installations ou la rénovation d’installations vieillissantes, ainsi que la modernisation des espaces d’apprentissage et de recherche. Volet de la prestation directe : 6 milliards de dollars sur 10 ans pour la réalisation de projets d’envergure régionale et d’infrastructures locales importantes, y compris les rénovations majeures à des immeubles, les infrastructures visant l’adaptation climatique et les infrastructures communautaires, comme les projets de création d’espaces communautaires et récréatifs. Les promoteurs de projets admissibles peuvent soumettre une demande dès aujourd’hui. Volet communautaire : 27,8 milliards de dollars sur dix ans pour la construction et la rénovation d’infrastructures locales essentielles, par exemple les routes locales, les ponts, les systèmes d’approvisionnement en eau et les centres communautaires.

La nouvelle politique « Achetez canadien » du Canada s’appliquera au Fonds pour bâtir des collectivités fortes. Elle fera en sorte qu’une plus grande part des fonds publics soit réinvestie dans notre économie, afin de créer des emplois au Canada et de dynamiser les industries canadiennes.

En collaboration avec les provinces et les territoires, le gouvernement du Canada réalise les investissements nécessaires pour construire plus de logements, renforcer les collectivités et développer une économie plus résiliente, afin de bâtir un Canada fort.