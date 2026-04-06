Déclaration du premier ministre Carney à l’occasion de Pâques

Le 5 avril 2026

Ottawa (Ontario)

« Aujourd’hui, je me joins à des millions de chrétiens au Canada et ailleurs dans le monde pour célébrer Pâques.

La fête de Pâques commémore la résurrection de Jésus-Christ et la promesse éternelle du renouveau et de la rédemption.

Cette fête nous rappelle que la compassion est plus forte que la haine, que la lumière chasse les ténèbres et que l’espoir perdure, même dans l’adversité.

En ce jour saint, nous perpétuons l’exemple et les bénédictions de Jésus avec optimisme pour l’avenir.

Ma famille et moi souhaitons une excellente fête de Pâques à toutes les Canadiennes et à tous les Canadiens. »