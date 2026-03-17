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NE OPP – Storm & Road Closure Update 5:26

As of 5:00 a.m. this morning, the following road closures remain in effect. Snowplow operators are working hard along several roadways to improve driving conditions. Once reopened, please use extra caution when driving and leave extra space from the vehicle in front of you. Periodic updates to follow.
ROADS CLOSED:

⛔ Hwy 11: North Bay to Longlac
⛔ Hwy 17: Batchawana Bay to White River
⛔ Hwy 101: Wawa to Foleyet
⛔ Hwy 129: Wharncliffe to Chapleau
⛔ Hwy 144: Cartier to Timmins
⛔ Hwy 631: White River to Palmquist
⛔ Hwy 655: Timmins to Driftwood
Motorists are urged to:
➡️ Avoid travel unless absolutely necessary
➡️ Keep a safe distance behind snowplows, and never pass one that’s working
➡️ Monitor www.511on.ca and www.municipal511.ca for real-time updates
➡️ Check www.weather.gc.ca for weather updates
À 5 h ce matin, les fermetures de chaussees suivantes sont toujours en vigueur. Les équipes de déneigement travaillent d’arrache-pied sur plusieurs chaussees afin d’améliorer les conditions routières. Une fois les chaussees rouvertes, veuillez redoubler de prudence au volant et garder une distance de sécurité accrue avec le véhicule qui vous précède. Des mises à jour régulières suivront.
ROUTES FERMÉES :
⛔ Route 11 : de North Bay à Longlac
⛔ Route 17 : de Batchawana Bay à White River
⛔ Route 101 : de Wawa à Foleyet
⛔ Route 129 : de Wharncliffe à Chapleau
⛔ Route 144 : de Cartier à Timmins
⛔ Route 631 : de White River à Palmquist
⛔ Route 655 : de Timmins à Driftwood
Il est vivement recommandé aux automobilistes de :
➡️ Éviter de prendre la route sauf en cas d’absolue nécessité
➡️ Garder une distance de sécurité derrière les chasse-neige et ne jamais en dépasser un qui est en service
➡️ Consulter www.511on.ca et www.municipal511.ca pour des mises à jour en temps réel
➡️ Consulter www.weather.gc.ca pour les bulletins météo
OPP
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