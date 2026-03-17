NE OPP – Storm & Road Closure Update 5:26

As of 5:00 a.m. this morning, the following road closures remain in effect. Snowplow operators are working hard along several roadways to improve driving conditions. Once reopened, please use extra caution when driving and leave extra space from the vehicle in front of you. Periodic updates to follow.

À 5 h ce matin, les fermetures de chaussees suivantes sont toujours en vigueur. Les équipes de déneigement travaillent d’arrache-pied sur plusieurs chaussees afin d’améliorer les conditions routières. Une fois les chaussees rouvertes, veuillez redoubler de prudence au volant et garder une distance de sécurité accrue avec le véhicule qui vous précède. Des mises à jour régulières suivront.