NE OPP – Storm & Road Closure Update 5:26

As of 5:00 a.m. this morning, the following road closures remain in effect. Snowplow operators are working hard along several roadways to improve driving conditions. Once reopened, please use extra caution when driving and leave extra space from the vehicle in front of you. Periodic updates to follow.
ROADS CLOSED:
Hwy 11: North Bay to Longlac
Hwy 17: Batchawana Bay to White River
Hwy 101: Wawa to Foleyet
Hwy 129: Wharncliffe to Chapleau
Hwy 144: Cartier to Timmins
Hwy 631: White River to Palmquist
Hwy 655: Timmins to Driftwood
Motorists are urged to:
Avoid travel unless absolutely necessary
Keep a safe distance behind snowplows, and never pass one that’s working
Monitor www.511on.ca and www.municipal511.ca for real-time updates
Check www.weather.gc.ca for weather updates
À 5 h ce matin, les fermetures de chaussees suivantes sont toujours en vigueur. Les équipes de déneigement travaillent d’arrache-pied sur plusieurs chaussees afin d’améliorer les conditions routières. Une fois les chaussees rouvertes, veuillez redoubler de prudence au volant et garder une distance de sécurité accrue avec le véhicule qui vous précède. Des mises à jour régulières suivront.
ROUTES FERMÉES :
Route 11 : de North Bay à Longlac
Route 17 : de Batchawana Bay à White River
Route 101 : de Wawa à Foleyet
Route 129 : de Wharncliffe à Chapleau
Route 144 : de Cartier à Timmins
Route 631 : de White River à Palmquist
Route 655 : de Timmins à Driftwood
Il est vivement recommandé aux automobilistes de :
Éviter de prendre la route sauf en cas d’absolue nécessité
Garder une distance de sécurité derrière les chasse-neige et ne jamais en dépasser un qui est en service
Consulter www.511on.ca et www.municipal511.ca pour des mises à jour en temps réel
Consulter www.weather.gc.ca pour les bulletins météo
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