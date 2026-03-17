Highway 11 Northbound – Controlled Opening Soon — Autoroute 11 en direction nord – Réouverture contrôlée imminente (03-17, 8:42)

The OPP will be opening Highway 11 northbound from North Bay soon (approx. 9am) under a controlled escort.

An MTO snowplow will lead traffic, with an OPP cruiser directly behind. This is to ensure the highway is safe as it reopens after extended closures across the Northeast region.

Important for all drivers: No passing is permitted at any time – any vehicle in the convoy, including the lead vehicles.

Speed will be determined by the OPP, based on road and visibility conditions.

Traffic will move as a single escorted convoy until the route is confirmed safe.

Similar controlled openings will be occurring throughout the Northeast Region today.

Please drive with caution and give yourself extra time as winter conditions continue. ^kb

La PPO procédera sous peu à la réouverture de l’autoroute 11 en direction nord à partir de North Bay, dans le cadre d’une escorte contrôlée.

Un chasse-neige du MTO mènera la circulation, suivi directement d’un véhicule de la PPO. Cette mesure vise à assurer la sécurité de la route après des fermetures prolongées dans l’ensemble de la région du Nord-Est.

Important pour tous les conducteurs : Aucun dépassement n’est permis en tout temps – pour aucun véhicule du convoi, y compris les véhicules de tête.

La vitesse sera déterminée par la PPO, selon l’état de la chaussée et la visibilité.

La circulation se fera en un seul convoi escorté jusqu’à confirmation que l’itinéraire est sécuritaire.

Des réouvertures contrôlées semblables auront lieu aujourd’hui dans toute la région du Nord-Est.