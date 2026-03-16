East Algoma OPP – Veuillez éviter tout déplacement non essentiel

Les services de police d’East Algoma et de Blind River demandent au public d’éviter tout déplacement non indispensable pour le moment, car les équipes d’urgence, les conducteurs de chasse-neige, les dépanneurs et les agents continuent de travailler pour dégager les routes.

Les conditions routières actuelles sont dangereuses, et de nombreux véhicules d’urgence interviennent activement dans toute la région. Limiter les déplacements permet de garantir que les équipes puissent venir en aide aux automobilistes et évacuer les véhicules en panne rapidement et en toute sécurité.

Si vous devez vous déplacer, conduisez avec une extrême prudence:

Ralentissez et adaptez votre vitesse aux conditions routières Laissez davantage d’espace entre les véhicules Soyez attentif aux gyrophares et dégagez-vous lorsque cela peut se faire en toute sécurité Gardez une distance de sécurité avec les dépanneuses et les équipes d’intervention en bordure de route Assurez-vous que votre véhicule est correctement équipé pour les conditions hivernales

Nous rappelons aux automobilistes que les routes peuvent rester glissantes, que la visibilité peut changer rapidement et que les conditions peuvent se détériorer sans avertissement.