PM Carney réunit le Groupe d’intervention en cas d’incident

Le 8 mars 2026

Ottawa (Ontario)

Aujourd’hui, le premier ministre Mark Carney a convoqué le Groupe d’intervention en cas d’incident, composé de ministres et de hauts responsables, afin de discuter des hostilités en cours en Iran et au Moyen-Orient et du maintien de la vigilance pour assurer la sécurité de toutes les Canadiennes et de tous les Canadiens.

Le Canada n’a pas été consulté au sujet de l’offensive contre l’Iran entreprise par les États-Unis et Israël, n’y a pas participé et ne prévoit pas de le faire. Le conflit initial s’est largement étendu à la suite d’attaques de l’Iran et de ses intermédiaires contre d’autres pays du Moyen-Orient.

La réunion portait principalement sur les efforts réalisés pour protéger les ressortissants canadiens qui se trouvent dans la région et sur le travail effectué avec des partenaires pour favoriser la désescalade du conflit.

Le Canada continue de faciliter les déplacements des Canadiens qui souhaitent quitter le Moyen-Orient, dont les 5 200 Canadiens qui ont demandé de l’aide. En effet, le gouvernement du Canada réserve des sièges à bord de vols pour les Canadiens qui souhaitent quitter le Liban et les Émirats arabes unis et à bord d’autobus en partance du Qatar et d’Israël pour ramener les Canadiens en lieu sûr. De plus, il offre une aide d’appoint près d’un poste frontalier iranien pour aider les Canadiens à gérer les exigences de visa et à réserver leurs prochains déplacements.

Le groupe a discuté des efforts supplémentaires à faire pour veiller à ce que les Canadiens qui souhaitent quitter la région puissent le faire rapidement et en toute sécurité. Le Canada prendra toutes les mesures possibles pour protéger les Canadiens à l’étranger, notamment les personnes en mission diplomatique.

Le Groupe d’intervention en cas d’incident a examiné les changements possibles aux menaces qui pèsent sur le Canada et a souligné l’importance de maintenir la vigilance pour améliorer la sécurité au pays.

Le premier ministre a fait le point sur les discussions qu’il a tenues récemment avec des dirigeants de la région et le G7. Le Canada continue de soutenir les efforts de désescalade et de demander la fin immédiate des attaques ciblant les infrastructures civiles, conformément au droit international. Le Groupe d’intervention en cas d’incident a également convenu que la sécurité et la souveraineté des partenaires de la région doivent être assurées.