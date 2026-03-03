PM Carney s’entretient avec le président des Émirats arabes unis, Son Altesse le cheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan

Le 3 mars 2026

Sydney (Australie)

Aujourd’hui, le premier ministre Mark Carney s’est entretenu avec le président des Émirats arabes unis, Son Altesse le cheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan.

Le premier ministre a exprimé la solidarité du Canada avec les Émirats arabes unis face aux attaques à la roquette et au drone que mène l’Iran contre des civils à travers le Moyen-Orient, des attaques que les deux dirigeants ont condamnées.

Le premier ministre a exprimé sa gratitude à Son Altesse pour la protection qu’il accorde aux milliers de Canadiennes et de Canadiens qui vivent aux Émirats arabes unis.

Malgré plus de deux décennies de négociations et d’efforts diplomatiques, l’Iran n’a pas démantelé son programme nucléaire, ni mis fin à ses activités d’enrichissement, ni cessé de soutenir des groupes terroristes. Le Canada appuie depuis longtemps la nécessité impérative de neutraliser cette grave menace mondiale.

Le Canada appelle à une désescalade et à la cessation immédiate des attaques contre les civils et les infrastructures civiles.