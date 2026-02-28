PM CarneyCarney et de la ministre Anand sur la situation au Moyen-Orient

Le 28 février 2026

Mumbai (Inde)

« Le gouvernement du Canada suit de près les hostilités liées à l’Iran au Moyen-Orient et conseille vivement aux Canadiennes et aux Canadiens qui se trouvent en Iran de se mettre à l’abri sur place. Les Canadiennes et Canadiens qui se trouvent dans la région élargie doivent suivre les conseils des autorités locales et prendre toutes les précautions nécessaires.

La position du Canada est claire : la République islamique d’Iran est la principale source d’instabilité et de terreur au Moyen-Orient, elle affiche l’un des pires bilans au monde en matière de droits de la personne et elle ne doit en aucun cas être autorisée à acquérir ou à mettre au point des armes nucléaires.

Le Canada et ses partenaires internationaux ont demandé à plusieurs reprises au régime iranien de mettre fin à son programme nucléaire, notamment lors du Sommet des dirigeants du G7 de 2025 à Kananaskis et à l’occasion de la réimposition des sanctions par les Nations Unies en septembre.

Malgré les démarches diplomatiques, l’Iran n’a pas complètement démantelé son programme nucléaire, n’a pas cessé toutes ses activités d’enrichissement et n’a pas mis fin à son soutien aux groupes terroristes régionaux. Le Canada est solidaire du peuple iranien dans sa longue et courageuse lutte contre le régime oppressif de l’Iran. Le Canada a inscrit le Corps des gardiens de la révolution islamique sur la liste des entités terroristes et a imposé des sanctions à 256 entités iraniennes et à 222 personnes en réponse à la répression et à la violence exercées par le régime à l’encontre de son propre peuple et, de façon continue, au-delà de ses frontières. Le Canada réaffirme le droit d’Israël de se défendre et d’assurer la sécurité de son peuple.

Le Canada appuie les mesures prises par les États-Unis pour empêcher l’Iran de se doter d’une arme nucléaire et pour empêcher son régime de continuer à menacer la paix et la sécurité internationales.

Le gouvernement du Canada appelle à la protection de tous les civils dans ce conflit. Nous prendrons toutes les mesures possibles pour protéger nos ressortissants et les missions diplomatiques du Canada dans toute la région. »