PM Carney lance la première Stratégie industrielle de défense du Canada

Le 17 février 2026

Montréal, (Québec)

Le monde évolue rapidement. L’ordre international fondé sur des règles s’estompe et les changements technologiques élargissent les zones de conflit. Face à cette situation, le nouveau gouvernement du Canada se concentre sur ce qu’il peut contrôler : réinvestir pour rebâtir et réarmer les Forces armées canadiennes (FAC). Nous agissons rapidement et voyons déjà des résultats : le Canada est en voie d’atteindre son objectif de dépenses de 2 % fixé par l’OTAN durant l’exercice en cours, et le nombre de demandes d’enrôlement dans les FAC a augmenté de près de 13 %.

Pour protéger la souveraineté du Canada, bâtir notre prospérité et renforcer notre autonomie stratégique, le gouvernement du Canada doit changer la façon dont nous investissons dans la défense. Cependant, le processus d’approvisionnement en matière de défense du Canada est depuis longtemps trop complexe, trop lent et trop dépendant des fournisseurs internationaux, ce qui limite la croissance de nos industries de défense. En conséquence, nos travailleurs et nos entreprises ont moins de possibilités, nos industries nationales sont privées de la demande nécessaire pour se développer et, surtout, les femmes et les hommes de nos Forces armées ne disposent pas du matériel dont ils ont besoin pour défendre notre souveraineté et celle de nos Alliés.

Le nouveau gouvernement du Canada s’emploie à changer cette situation. Aujourd’hui, le premier ministre Mark Carney a lancé la première Stratégie industrielle de défense du Canada. Cette stratégie vise à transformer nos industries de la défense en accordant la priorité aux fournisseurs et aux matériaux canadiens, en investissant dans l’innovation et la commercialisation canadiennes, et en rationalisant le processus d’approvisionnement afin d’assurer une demande constante et prévisible aux entreprises. Ainsi, les industries aérospatiale et de la cybersécurité du Canada ainsi que d’autres industries seront en mesure d’accroître leurs activités afin d’augmenter leurs ventes au pays et auprès de partenaires de confiance à l’étranger, créant ainsi des emplois bien rémunérés pour les Canadiennes et les Canadiens dans l’ensemble des chaînes d’approvisionnement en matière de défense.

La Stratégie industrielle de défense permet à l’industrie canadienne de tirer parti d’un investissement de 180 milliards de dollars dans les occasions d’approvisionnement en matière de défense et de 290 milliards de dollars dans les occasions d’investissement en capital liées à la défense au Canada dans les 10 prochaines années, ainsi que des retombées économiques en aval prévues de 125 milliards de dollars d’ici 2035. La Stratégie industrielle de défense permettra de créer 125 000 emplois bien rémunérés, d’augmenter de 50 % nos exportations dans le domaine de la défense, d’accroître à 70 % la part des marchés publics attribués à des entreprises canadiennes et d’accroître les revenus de l’industrie canadienne de la défense de 240 %. Au cours de la prochaine décennie, nous porterons le taux de disponibilité de la flotte maritime à 75 %, celui de la flotte terrestre à 80 % et celui de la flotte aérospatiale à 85 % afin de renforcer la défense canadienne.

Au total, la Stratégie industrielle de défense représente un investissement de plus de 500 milliards de dollars dans la sécurité, la prospérité économique et la souveraineté du Canada.

L’Agence de l’investissement pour la défense jouera un rôle central dans cette stratégie. Elle va rationaliser les processus, réduire les formalités administratives et accélérer la livraison. Elle permettra de doter les FAC du matériel dont elles ont besoin, quand elles en ont besoin, et elle accordera la priorité à l’établissement de partenariats stratégiques et de fabrication avec des entreprises canadiennes, y compris des petites et moyennes entreprises. Enfin, l’Agence va diriger la participation du Canada à des initiatives d’approvisionnement conjointes.

La Stratégie industrielle de défense du Canada contribuera à renforcer la sécurité, à créer de la prospérité et à accroître notre autonomie stratégique. Elle s’articule autour de cinq piliers.

Faire du Canada un chef de file de la production de matériel de défense : Le Canada va bâtir : Dans les domaines où le pays possède une expertise et des capacités souveraines de premier plan, tels que la construction navale, l’aérospatiale, l’espace, les systèmes terrestres et les technologies numériques. De nouveaux marchés publics dans le domaine de la défense seront attribués en priorité aux entreprises et aux fabricants canadiens, conformément à la politique en vigueur.

Dans les domaines où le pays possède une expertise et des capacités souveraines de premier plan, tels que la construction navale, l’aérospatiale, l’espace, les systèmes terrestres et les technologies numériques. De nouveaux marchés publics dans le domaine de la défense seront attribués en priorité aux entreprises et aux fabricants canadiens, conformément à la politique en vigueur. Le Canada va établir des partenariats : Lorsque le Canada n’a pas la capacité de construire au pays ou qu’il est avantageux de collaborer avec des partenaires, nous établirons des partenariats avec des alliés de confiance afin de fournir les capacités nécessaires aux Forces armées canadiennes.

Lorsque le Canada n’a pas la capacité de construire au pays ou qu’il est avantageux de collaborer avec des partenaires, nous établirons des partenariats avec des alliés de confiance afin de fournir les capacités nécessaires aux Forces armées canadiennes. Le Canada va acheter : Lorsqu’il n’est pas possible de construire au pays ou de s’associer à un allié, le Canada achètera du matériel auprès d’alliés, en imposant des conditions strictes qui encouragent le réinvestissement dans l’économie canadienne, soutiennent les carrières dans notre industrie de la défense et assurent le contrôle souverain du Canada sur l’exploitation et le maintien en état des actifs nouvellement acquis.

Lorsqu’il n’est pas possible de construire au pays ou de s’associer à un allié, le Canada achètera du matériel auprès d’alliés, en imposant des conditions strictes qui encouragent le réinvestissement dans l’économie canadienne, soutiennent les carrières dans notre industrie de la défense et assurent le contrôle souverain du Canada sur l’exploitation et le maintien en état des actifs nouvellement acquis. « Achetez canadien » sera le fil conducteur d’une nouvelle façon de faire dans le domaine des approvisionnements en matière de défense. La mise en œuvre de ces mesures essentielles permettra de réduire le recours excessif aux fournisseurs étrangers, de favoriser l’émergence de champions nationaux dans notre industrie de la défense, d’assurer le contrôle souverain de notre propre équipement et de notre propriété intellectuelle, et de créer de la valeur dans l’ensemble des chaînes d’approvisionnement canadiennes. Faciliter la construction au Canada en éliminant les obstacles entre le gouvernement et l’industrie : Mettre sur pied un forum consultatif permanent sur la défense. Dirigé par l’Agence de l’investissement pour la défense, ce forum favorisera la collaboration avec les partenaires de l’industrie canadienne de la défense afin d’accélérer le processus d’approvisionnement.

Accélérer le processus d’autorisation de sécurité pour le personnel du secteur de la défense afin d’éliminer les obstacles à l’entrée et soutenir la croissance du secteur et les infrastructures de sécurité nécessaires. Accroître l’innovation canadienne en matière de défense et à double usage, et l’exporter à nos alliés : Recourir à la nouvelle plateforme de défense de 4 milliards de dollars mise en place au sein de la Banque de développement du Canada pour permettre aux entreprises canadiennes, y compris les petites et moyennes entreprises, d’avoir accès aux capitaux dont elles ont besoin.

Mettre en œuvre l’Initiative régionale d’investissement dans la défense, d’une valeur de 379,2 millions de dollars, afin de soutenir la croissance et l’intégration des petites et moyennes entreprises canadiennes dans les chaînes d’approvisionnement nationales et internationales du secteur de la défense.

Effectuer un investissement initial de 656,9 millions de dollars pour soutenir la mise au point et la commercialisation de technologies de défense et à double usage, notamment par l’intermédiaire du Fonds de réponse stratégique, de Solutions innovatrices Canada et du Fonds des sciences de la vie.

Créer un centre d’innovation sur les drones au sein du Conseil national de recherches, grâce à un investissement de 105 millions de dollars sur trois ans, et élaborer une plateforme aéronautique pour la recherche, le développement, la démonstration et la qualification de nouvelles technologies pour les industries de défense canadiennes, grâce à un investissement de 459 millions de dollars sur cinq ans.

Créer le Bureau de recherche, d’ingénierie et de leadership avancés en matière d’innovation et de science (BOREALIS), qui coordonnera et accélérera la recherche et l’innovation en matière de défense dans les technologies de pointe.

Renforcer l’avantage du Canada dans des secteurs de grande valeur comme l’intelligence artificielle, la technologie quantique et l’espace, en aidant l’industrie canadienne à devenir un chef de file à l’échelle nationale et internationale.

Stimuler les exportations canadiennes dans le domaine de la défense grâce à une nouvelle équipe dédiée à la promotion des exportations.

Mettre en place un nouveau conseil consultatif sur la science et la recherche en matière de défense plus tard cette année.

Nommer de nouveaux délégués commerciaux au Royaume-Uni et auprès des principaux marchés de l’Union européenne pour soutenir les entreprises canadiennes à l’étranger, et accroître la visibilité du Canada lors des grands salons internationaux consacrés à la défense et à l’aérospatiale.

Soutenir le contrôle souverain de la propriété intellectuelle canadienne liée à la défense par l’industrie canadienne. Protéger les travailleurs, les industries et les chaînes d’approvisionnement du Canada : Lancer le nouveau Programme de résilience de l’industrie canadienne de la défense, qui bénéficiera d’investissements initiaux dès cette année, afin de renforcer la souveraineté du Canada. L’objectif premier consistera à accroître la capacité de production des entreprises canadiennes du secteur de la défense et à commencer à produire au Canada de la nitrocellulose, une matière énergétique essentielle et très demandée qui est utilisée en artillerie.

Afin de constituer l’effectif de défense du Canada pour l’avenir, le gouvernement lancera un programme de compétences en matière de défense axé sur quatre priorités clés : renforcer le bassin de talents de l’industrie de la défense, répondre aux besoins urgents en matière de compétences, accroître l’offre de travailleurs qualifiés et établir des partenariats avec les provinces, les territoires et les titulaires de droits autochtones. Diriger une initiative nationale concertée visant à renforcer le secteur de la défense du Canada : Collaborer avec les provinces, les territoires et les titulaires de droits autochtones, notamment dans le Nord et l’Arctique, afin de combler les lacunes en matière de sécurité, de cerner les possibilités dans le domaine des technologies et des ressources, et d’ouvrir de nouveaux débouchés pour l’industrie canadienne.

Accélérer les projets liés aux minéraux critiques et soutenir la mise en place de chaînes d’approvisionnement canadiennes fiables, sûres et adaptées aux besoins de la défense nationale et des alliés.

La Stratégie industrielle de défense est axée sur l’emploi. Elle permettra de créer des emplois bien rémunérés dans l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement, notamment pour les soudeurs spécialisés dans l’acier et l’aluminium, les ingénieurs, les scientifiques et les fabricants qui transforment les ressources canadiennes en équipement, en munitions, en véhicules et en autres capacités essentielles qui permettent de protéger la population canadienne.

La nouvelle Stratégie industrielle de défense du Canada contribuera à transformer notre chaîne d’approvisionnement militaire et de défense, à créer de bons emplois au pays, à ouvrir de nouveaux marchés pour nos entreprises et à doter les FAC du matériel de calibre mondial dont elles ont besoin pour protéger le Canada et nos Alliés.