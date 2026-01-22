Carney établit des partenariats résilients et attire de nouveaux investissements à la réunion annuelle du Forum économique mondial

Le 21 janvier 2026

Davos (Suisse)

Alors que l’économie mondiale se transforme, le nouveau gouvernement du Canada se concentre sur ce qu’il peut contrôler : nous diversifions nos partenariats commerciaux et attirons de nouveaux investissements majeurs pour bâtir une économie plus forte, plus durable et plus résiliente.

Dans le cadre de cette mission, le premier ministre Mark Carney a participé à la réunion annuelle du Forum économique mondial à Davos, en Suisse. La réunion annuelle du Forum économique mondial réunit près de 3 000 dirigeants de gouvernements, d’entreprises, du milieu universitaire et d’organisations internationales de plus de 130 pays.

Le 20 janvier, le premier ministre a prononcé un discours spécial dans lequel il a présenté l’approche du Canada en matière d’engagement fondé sur des principes et le pragmatisme. Il a fait valoir qu’à une époque de rivalité entre grandes puissances, les puissances moyennes comme le Canada ne sont pas impuissantes, mais qu’elles peuvent façonner les résultats qu’elles souhaitent obtenir en travaillant ensemble.

En Suisse, le premier ministre Carney a rencontré le président de la France, Emmanuel Macron, le secrétaire général de l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord (OTAN), Mark Rutte, et le premier ministre de la Suède, Ulf Kristersson, pour discuter des changements qui touchent le commerce et la sécurité à l’échelle mondiale. Il a souligné l’importance de maintenir l’appui international à une Ukraine forte, indépendante et souveraine en mettant en lumière les progrès réalisés récemment vers l’atteinte d’une paix juste et durable. De plus, il a discuté de la feuille de route dont s’est doté le Canada pour renforcer ses relations existantes et bâtir de nouveaux liens commerciaux résilients.

Le premier ministre a réaffirmé les principes fondamentaux que sont la souveraineté et l’intégrité territoriale et réitéré que les décisions concernant l’avenir du Groenland relevaient du Groenland et du Danemark. Lors de réunions avec des dirigeants européens, le premier ministre a exprimé sa vive opposition aux droits de douane liés au Groenland, appelant à des discussions ciblées afin d’atteindre les objectifs communs de sécurité et de prospérité pour l’Arctique. Il a souligné les efforts continus du Canada pour accroître les investissements dans la défense, la sécurité et les infrastructures de l’Arctique et a soutenu que le moyen le plus efficace d’assurer la sécurité de l’Arctique est de travailler au sein de l’Alliance de l’OTAN.

Lors de la réunion annuelle, le premier ministre a évoqué le Conseil de paix de Gaza et a exprimé sa gratitude envers le président Trump pour son leadership dans la résolution du conflit à Gaza, notamment par la déclaration de la deuxième phase.

Afin de catalyser des investissements massifs au Canada, le premier ministre a rencontré des dirigeants d’entreprises dont la capitalisation boursière combinée totalise quelque 10 000 milliards de dollars, représentant un immense potentiel de nouveaux investissements au Canada dans les secteurs de l’infrastructure, de l’énergie, de la fabrication et de la défense. Il a mis en relief les avantages compétitifs du Canada au chapitre de l’énergie propre et conventionnelle, de la défense, de l’agriculture, de l’intelligence artificielle, de l’informatique quantique et des technologies de la santé ainsi que son rôle en tant que destination de choix pour les capitaux et les investissements mondiaux. Il a également souligné la mission que s’est donnée le Canada de mobiliser 1 000 milliards de dollars en investissements au cours des cinq prochaines années, tout en bâtissant une économie plus forte, plus durable et plus compétitive sur la scène internationale.

La participation du premier ministre à la réunion annuelle du Forum économique mondial fait suite aux démarches réalisées précédemment en République populaire de Chine, où il a établi un nouveau partenariat stratégique axé sur l’énergie, l’agroalimentaire et les services financiers, et au Qatar, où il a établi un nouveau partenariat pour élargir le commerce, attirer des investissements et accélérer la coopération bilatérale en matière de défense.

Dans un monde de plus en plus incertain, le nouveau gouvernement du Canada se concentre sur ce qu’il peut contrôler. Nous misons sur le commerce, l’investissement et les partenariats résilients qui permettront de générer d’importantes occasions au pays et de bâtir une économie canadienne plus forte et plus indépendante.