Winter Road Conditions – Friday, January 9

Jan 9, 2026 at 06:28
|Primary Conditions
|Secondary Conditions
|Visibility
|Drifting
|Last Updated
|Hwy 101
|From Opishing River Br to Shawmere River
|Bare and wet road
|Partly ice covered
|Good
|No
|2026-01-09 05:13
|From Shawmere River to Highway 651
|Bare and wet road
|Partly ice covered
|Good
|No
|2026-01-09 05:26
|From Highway 651 to Wawa
|Snow covered
|Poor
|Yes
|2026-01-09 05:25
|Hwy 129
|From Thessalon to Hinckler Lake
|Snow packed
|Bare and wet road
|Good
|No
|2026-01-09 05:23
|From Hinckler Lake to Chapleau
|Bare and wet road
|Partly ice covered
|Good
|No
|2026-01-09 05:26
|Hwy 17
|From Sault Ste Marie to Batchawana
|Bare and wet road
|Fair
|No
|2026-01-09 05:24
|From Batchawana to Mijinemunghshing Lake
|Bare and wet road
|Fair
|No
|2026-01-09 05:24
|From Mijinemunghshing Lake to Wawa
|Snow covered
|Poor
|Yes
|2026-01-09 05:25
|From Wawa to Paint Lake Rd, Wawa
|Snow covered
|Poor
|Yes
|2026-01-09 05:25
|From Paint Lake Road to Mobert
|Snow covered
|Poor
|No
|2026-01-09 05:25
|From Marathon to Mobert
|Bare and wet road
|Partly snow covered
|Fair
|No
|2026-01-09 02:42
|Hwy 519
|Hwy 17 – Dubreuilville
|Snow covered
|Poor
|No
|2026-01-09 05:25
|Hwy 547
|From Highway 101 to Hawk Junction
|Snow covered
|Poor
|Yes
|2026-01-09 05:25
|Hwy 631
|From White River to Highway 11
|Snow covered
|Snow packed
|Poor
|No
|2026-01-09 05:26
|Hwy 651
|From Highway 101 to Missinabi
|Snow packed
|Poor
|Yes
|2026-01-09 05:25
|Hwy 667
|From Sultan to Highway 129
|Snow packed
|Good
|No
|2026-01-09 05:26
