Winter Road Conditions – Friday, January 9

Jan 9, 2026 at 06:28

Primary Conditions Secondary Conditions Visibility Drifting Last Updated
Hwy 101 From Opishing River Br to Shawmere River Bare and wet road Partly ice covered Good No 2026-01-09 05:13
From Shawmere River to Highway 651 Bare and wet road Partly ice covered Good No 2026-01-09 05:26
From Highway 651 to Wawa Snow covered Poor Yes 2026-01-09 05:25
Hwy 129 From Thessalon to Hinckler Lake Snow packed Bare and wet road Good No 2026-01-09 05:23
From Hinckler Lake to Chapleau Bare and wet road Partly ice covered Good No 2026-01-09 05:26
Hwy 17 From Sault Ste Marie to Batchawana Bare and wet road Fair No 2026-01-09 05:24
From Batchawana to Mijinemunghshing Lake Bare and wet road Fair No 2026-01-09 05:24
From Mijinemunghshing Lake to Wawa Snow covered Poor Yes 2026-01-09 05:25
From Wawa to Paint Lake Rd, Wawa Snow covered Poor Yes 2026-01-09 05:25
From Paint Lake Road to Mobert Snow covered Poor No 2026-01-09 05:25
From Marathon to Mobert Bare and wet road Partly snow covered Fair No 2026-01-09 02:42
Hwy 519 Hwy 17 – Dubreuilville Snow covered Poor No 2026-01-09 05:25
Hwy 547 From Highway 101 to Hawk Junction Snow covered Poor Yes 2026-01-09 05:25
Hwy 631 From White River to Highway 11 Snow covered Snow packed Poor No 2026-01-09 05:26
Hwy 651 From Highway 101 to Missinabi Snow packed Poor Yes 2026-01-09 05:25
Hwy 667 From Sultan to Highway 129 Snow packed Good No 2026-01-09 05:26
