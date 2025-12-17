A Merry Christmas and a Happy New Year!
Wednesday, December 24th 6:00 p.m. (there is only one mass Christmas Eve)
Christmas Day, Thursday, December 25th No Mass
Friday, December 26th No Mass
Saturday, December 27th 7:00 p.m.
Sunday, December 28th 9:00 a.m.
Monday, December 29th No Mass
Tuesday, December 30th No Mass
Wednesday, December 31st 6:00 p.m.
Thursday, January 1st No Mass
Friday, January 2nd No Mass
** Back to Regular Schedule**
Latest posts by St. Monica's RC Church (see all)
- St. Monica’s Parish Christmas Mass Schedule 2025 - December 17, 2025
- Summer Mass Schedule – St Monica’s Parish - August 7, 2025
- St. Monica’s Church – Fifth Sunday of Easter - April 26, 2024