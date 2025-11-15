Breaking News

Winter Road Conditions – Saturday, November 15th

Nov 15, 2025 at 06:05

Primary Conditions Secondary Conditions Visibility Drifting Last Updated
Hwy 101 From Opishing River Br to Shawmere River Bare and wet road Partly ice covered Fair No 2025-11-15 05:11
From Shawmere River to Highway 651 Bare and dry road Good No 2025-11-15 05:39
Hwy 129 From Thessalon to Hinckler Lake Bare and dry road Good No 2025-11-15 05:38
From Hinckler Lake to Chapleau Bare and dry road Good No 2025-11-15 05:39
Hwy 17 From Sault Ste Marie to Batchawana Bare and dry road Good No 2025-11-15 05:39
From Batchawana to Mijinemunghshing Lake Bare and dry road Good No 2025-11-15 05:39
From Mijinemunghshing Lake to Wawa Bare and wet road Good No 2025-11-15 05:39
From Wawa to Paint Lake Rd, Wawa Bare and wet road Good No 2025-11-15 05:39
From Paint Lake Road to Mobert Bare and dry road Good No 2025-11-15 05:39
From Marathon to Mobert Bare and dry road Bare and wet road Good No 2025-11-15 02:40
Hwy 519 Hwy 17 – Dubreuilville Bare and dry road Good No 2025-11-15 05:39
Hwy 547 From Highway 101 to Hawk Junction Bare and dry road Good No 2025-11-15 05:39
Hwy 631 From White River to Highway 11 Bare and wet road Good No 2025-11-14 23:25
Hwy 651 From Highway 101 to Missinabi Partly snow packed Good No 2025-11-15 05:39
Hwy 667 From Sultan to Highway 129 Snow packed Good No 2025-11-15 05:39
