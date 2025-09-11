Déclaration du pm Carney pour marquer les événements du 11 septembre 2001 et la Journée nationale du service

Le 11 septembre 2025

Edmonton (Alberta)

« Il y a 24 ans jour pour jour, le monde s’est transformé pour toujours après l’attentat terroriste le plus meurtrier jamais survenu en sol américain. Quelque 3 000 personnes avaient perdu la vie dans ce brutal attentat, dont 24 Canadiens et Canadiennes.

Dans les jours qui ont suivi, la population canadienne a accompagné ses voisins américains, que ce soit en témoignant son amitié aux personnes dans le besoin ou en se montrant solidaire durant la crise. Ce fut tout particulièrement le cas à Gander, à Terre-Neuve-et-Labrador, où des familles ont accueilli chez elles des milliers de passagers aériens coincés sur place, dont de nombreux Américains. À ce moment-là, les gens de Gander ont incarné une compassion et une générosité typiquement canadiennes.

Aujourd’hui, tandis que nous soulignons la Journée nationale du service afin de rendre hommage à ceux et celles qui ont offert leur aide au lendemain du 11 septembre 2001, nous nous joignons également aux Américains en cet instant de souvenir et de réflexion et nous renouvelons le vœu solennel de ne jamais oublier. »