Déclaration du pm Carney concernant le décès de l’honorable Ken Dryden

Le 6 septembre 2025

Ottawa (Ontario)

« C’est avec une grande tristesse que j’ai appris le décès, hier soir, de l’honorable Ken Dryden, légende du hockey canadien, membre du Temple de la renommée, homme au service de l’État et source d’inspiration.

Ken a remporté six fois la Coupe Stanley, cinq fois le Trophée Vézina, et a été un ministre du Développement social et un parlementaire dévoué.

C’est grâce à lui que je suis devenu gardien de but, même si je n’ai jamais réussi à maîtriser son talent pour m’appuyer sur son bâton, et encore moins pour empêcher la rondelle d’entrer dans le filet.

Son retour à l’université alors qu’il était au sommet de sa carrière sportive nous a enseigné l’importance de l’équilibre dans la vie. Sa carrière après le hockey a démontré l’importance du service à la population, notamment grâce à son leadership et à son engagement précoce en faveur de services de garde d’enfants abordables à l’échelle nationale. Peu de Canadiens ont tant donné ou se sont autant distingués pour notre pays.

Au nom du gouvernement du Canada, j’offre mes sincères condoléances à la famille de Ken, à ses coéquipiers, à ses collègues et à l’ensemble des Canadiens et des Canadiennes qui pleurent la perte d’un citoyen remarquable.

Ken Dryden incarnait le Canada dans toute sa grandeur. Il incarnait aussi le Canada dans ce qu’il a de mieux à offrir. Qu’il repose en paix. »